জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে অর্থ লেনদেন ও উপঢৌকন বিনিময় হলেই ব্যবস্থা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে যাওয়া কোনো শিক্ষক এবং কর্মকর্তাকে বিধিবহির্ভূতভাবে আর্থিক সুবিধা বা উপঢৌকন প্রদান করলে বা তারা গ্রহণ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে প্রজ্ঞাপনটি জারি করেছেন রেজিস্ট্রার মোল্লা মাহফুজ আল-হোসেন।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা পরিদর্শন, নিরীক্ষা, তদন্ত, নিয়োগ বা পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজে অধিভুক্ত কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে গমন করলে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদলকে আর্থিক সুবিধা বা উপঢৌকন প্রদান করার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষক, কর্মকর্তাগণ অধিভুক্ত কোনো কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গমন করলে, বিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে তাদেরকে টিএ, ডিএ বা সম্মানী প্রদান করা হয়।
এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তাকে বিধিবহির্ভূতভাবে কোনো আর্থিক সুবিধা বা উপঢৌকন প্রদান করলে সংশ্লিষ্ট কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে কোনো আর্থিক সুবিধা বা উপঢৌকন গ্রহণ করলে তাঁর বিরুদ্ধেও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
