যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিষয়ে নতুন কোর্স চালু

জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে নতুন দুটি কোর্স চালু করতে যাচ্ছে যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়। এ উদ্যোগের জন্য দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (MoD) বিশ্ববিদ্যালয়টিকে প্রায় ২.৮ মিলিয়ন পাউন্ড অনুদান দিয়েছে।
আগামী সেপ্টেম্বর থেকে চালু হতে যাওয়া নতুন কোর্স দুটি হলো সাইবার ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এবং অটোনোমাস সিস্টেম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বাস্তবসম্মত পরিবেশে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য দুটি আধুনিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধাও গড়ে তোলা হবে।
সাইবার ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স
এই কোর্সের শিক্ষার্থীরা ডরসেট ইনোভেশন পার্কে অবস্থিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নির্মিত বিশেষায়িত কেন্দ্রে সিমুলেটেড সাইবার হামলা শনাক্ত ও মোকাবিলার প্রশিক্ষণ নেবে।
অটোনোমাস সিস্টেমস: ড্রোন ও এআই প্রযুক্তি
এই কোর্সের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যালবট ক্যাম্পাসে একটি বিশেষ ল্যাব স্থাপন করা হবে। সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত ড্রোন প্রযুক্তিসহ স্বয়ংক্রিয় যানবাহন নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
ল্যাবটিতে স্থল, আকাশ ও জলপথে ব্যবহৃত স্বয়ংক্রিয় যান পরীক্ষার জন্য বিশেষ আউটডোর এলাকা ও পানির ট্যাংক থাকবে। পাশাপাশি প্রতিকূল আবহাওয়া ও সিগন্যাল বিঘ্নের পরিস্থিতি অনুকরণ করার জন্য একটি পরীক্ষণ জোনও তৈরি করা হবে।
কৌশলগত লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মিডিয়া, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সহ–উপাচার্য ও ডিন অধ্যাপক ক্রিস্টোস গাটজিদিস বলেন, এসব কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যুক্তরাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষা, প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন বুদ্ধিমান প্রযুক্তি উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা অর্জন করবে।
তিনি আরও বলেন, উদীয়মান এসব খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন পেশার জন্য স্নাতক তৈরি করছে না, বরং জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়ও তাদের প্রস্তুত করছে।
সরকারি উদ্যোগ ও অর্থায়ন
উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে মোট ৮০ মিলিয়ন পাউন্ডের তহবিল দিয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার। বোর্নমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ও এই অর্থায়নপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি।