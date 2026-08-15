কর্মীদের জন্য আকর্ষণীয় অবসর প্রণোদনা ঘোষণা আমেরিকার যে বিশ্ববিদ্যালয়ের

৬০০–এর বেশি শিক্ষক ও কর্মীকে স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার জন্য বিশেষ আর্থিক সুবিধা দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি। দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা ও জনবলকাঠামো পর্যালোচনার অংশ হিসেবে এই সুবিধা দেওয়া হবে।
যোগ্য কর্মীদের জন্য অবসর–সুবিধা
বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে কর্মরত যোগ্য শিক্ষক ও কর্মীরা এই Employee Voluntary Retirement Incentive Program-এর আওতায় থাকবেন। যাঁরা এই সুবিধা নিয়ে অবসর নেবেন, তাঁরা অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটির প্রায় ১৬ শতাংশ কর্মী এই কর্মসূচির জন্য যোগ্য। তবে কতজন কর্মী এই সুযোগ গ্রহণ করবেন, তা এখনো জানায়নি বিশ্ববিদ্যালয়।
কত টাকা পাবেন অবসর নেওয়া কর্মীরা
বর্তমান ২০২৬–২৭ সালের কর্মসূচিতে অবসর নেওয়া কর্মীরা চাকরির মেয়াদ অনুযায়ী এককালীন অর্থ পাবেন। ১০ থেকে ১৫ বছরের কম চাকরির ক্ষেত্রে ছয় মাসের মূল বেতন, ১৫ থেকে ২০ বছরের কম চাকরির ক্ষেত্রে ৯ মাসের মূল বেতন এবং ২০ বছর বা তার বেশি চাকরি করলে ১২ মাসের মূল বেতন দেওয়া হবে। অর্থাৎ ২০ বছর বা তার বেশি চাকরি করা কোনো কর্মী অবসর নিলে তাঁর এক বছরের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ পাবেন। এর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যবিমায় থাকা অংশগ্রহণকারীদের অবসরের পর প্রথম ছয় মাসের COBRA স্বাস্থ্যবিমার পুরো খরচও হাওয়ার্ড বহন করবে।
দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনায় জোর
হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি বলছে, জনবল পরিকল্পনার বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো পর্যালোচনা এবং নতুন একাডেমিক ও গবেষণার অগ্রাধিকারে কৌশলগত বিনিয়োগ করা।
চলমান এই কর্মসূচির বিষয়ে শিক্ষক ও কর্মীদের ১৭ জুন অভ্যন্তরীণভাবে জানানো হয়। হাওয়ার্ড জানিয়েছে, স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার জন্য আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার কর্মসূচি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নতুন নয়। ২০০৯–১০ এবং ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্তও একই ধরনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল।
ম্যাকেঞ্জি স্কটের ৮ কোটি ডলারের অনুদান
এর মধ্যে গত বছর দাতব্য ব্যক্তি ম্যাকেঞ্জি স্কটের কাছ থেকে পাওয়া ৮ কোটি ডলারের অনুদান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজলেটার দ্য ডিগ–এর তথ্য অনুযায়ী, অনুদানের ৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিলে এবং ১ কোটি ৭০ লাখ ডলার হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিনে দেওয়া হয়েছে।
এই অনুদানের সঙ্গে বর্তমান আর্থিক পরিকল্পনা ও অবসর কর্মসূচির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে কোনো জবাব দেয়নি।
কতজন অবসর নেবেন, তা এখনো অনিশ্চিত
যোগ্য কর্মীদের মধ্যে কতজন স্বেচ্ছায় অবসর নেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করবেন, তা এখনো জানায়নি হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটি।
বিশ্ববিদ্যালয় বলছে, এই উদ্যোগের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং একই সঙ্গে একাডেমিক ও গবেষণার অগ্রাধিকার খাতে আরও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা।