নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় পেল নিজস্ব লোগো, দুই বিষয়ে চলবে শিক্ষা কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর নিজস্ব লোগো পেল নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় নিজস্ব লোগো অনুমোদনসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গতকাল রোববার বিকেলে বালুডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নওগাঁ মডেল টাউন আবাসিক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কার্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ হাছানাত আলীর সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্যগুলো জানা গেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিন্ডিকেট সভার শুরুতে উপাচার্য হাছানাত আলী যোগদানের পর থেকে এ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে সিন্ডিকেট সদস্যদের অবহিত করেন। চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠদান শুরুর লক্ষ্যে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও মানসম্মত শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করতে নেওয়া পদক্ষেপে সিন্ডিকেট সদস্যরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। সিন্ডিকেট সভায় নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থবহ ও প্রতীকী মনোগ্রাম (লোগো) অনুমোদন করা হয়।
২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এত দিন বিশ্ববিদ্যালয়টির কোনো নিজস্ব লোগো ছিল না। লোগোর ওপরে–নিচে বাংলা ও ইংরেজিতে নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় নাম লেখা রয়েছে। এ ছাড়া জ্ঞানের আলো ও জ্ঞান আহরণের মাধ্যম হিসেবে উদীয়মান সূর্য ও বইয়ের প্রতীক আছে। এ ছাড়া প্রযুক্তির ব্যবহার বোঝাতে ইঞ্জিন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সর্বোচ্চ অর্জন হিসেবে সাফল্যের মুকুট এবং প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের প্রথম অঙ্কুরোদ্গম বোঝাতে নতুন পাতা অঙ্কিত আছে এই লোগোতে। এ ছাড়া বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকার রং ও বরেন্দ্র অঞ্চল বা সোমপুরের মাটির রঙের চিহ্ন আছে এই লোগোতে।
উপচার্য হাছানাত আলী বলেন, লোগো একটি প্রতিষ্ঠানের আত্মপরিচয়। এটি শুধু একটি চিহ্ন কিংবা প্রতীক নয়, লোগো এমন একটি বার্তা; যার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গি, আদর্শ, মূল্যবোধ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রতিফলন বিদ্যমান। নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথচলায় এই লোগো প্রতিষ্ঠানকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
এ ছাড়া সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রাম, ২০২৬ সালের বার্ষিক ছুটি অনুমোদন, একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করা হয়।
সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিন্ডিকেট সদস্য ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব আ ফ ম ফজলে রাব্বী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) সাইফুর রহমান খান, আইন মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের যুগ্ম সচিব মো. মাহবুবুর রহমান এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক মো. আমজাদ হোসেন।
প্রতিষ্ঠার দুই বছর পর ৩ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) এক সভায় নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দুটি বিভাগ খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়। অনুমোদন পাওয়া বিভাগ দুটি হলো আইন অনুষদের অধীন আইন বিভাগ ও বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের অধীন অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন বিভাগ। এ দুই বিভাগ খোলার মধ্য দিয়ে নওগাঁবাসীর বহুল প্রত্যাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকেই ছাত্র ভর্তি ও পাঠদান কার্যক্রম শুরু হবে।