গবেষণায় দেশের উন্নয়নে কাজ করছে ‘বাংলাদেশ ডক্টরস প্ল্যাটফর্ম ইন ফিনল্যান্ড’

দেশের শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে আন্তর্জাতিক মানের জ্ঞান ও দক্ষতা যুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে ‘বাংলাদেশ ডক্টরস প্ল্যাটফর্ম ইন ফিনল্যান্ড (বিডিপিএফ)’। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগাতে উদ্যোগ নিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল রোববার (২১ ডিসেম্বর ২০২৫) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বিডিপিএফের নেতারা।
তোফাজ্জল হোসেন মিঞা হলে এই সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের জ্ঞান, গবেষণা ও উন্নয়নে বৈশ্বিক অবদান নিশ্চিত করতে বিডিপিএফের ভিশন, মিশন ও কার্যক্রম, আনুষ্ঠানিক পরিচিতি, লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। বিডিপিএফের সভাপতি ড. মো. মুঞ্জুরে মওলার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য উপস্থাপনকালে বিডিপিএফের প্রোগ্রামবিষয়ক কনসালট্যান্ট ড. মো. আব্দুল হাই বলেন, ফিনল্যান্ডের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ডক্টরেট (পিএইচডি) ডিগ্রি অর্জনকারী বাংলাদেশি গবেষক ও ফিনল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী পিএইচডি ডিগ্রিধারী পেশাজীবীদের ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করতে এই প্ল্যাটফর্ম গঠিত হয়েছে।
বিডিপিএফ একটি অরাজনৈতিক, নিরপেক্ষ ও কমিউনিটি-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম, যেখানে বাংলাদেশি ডক্টরেটধারীদের মধ্যে পেশাগত, সামাজিক ও মেধাগত সংযোগ স্থাপন করা হয়। এই প্ল্যাটফর্ম গবেষকদের বহুমাত্রিক জ্ঞানবিনিময়, গবেষণা সহযোগিতা, নেটওয়ার্কিং ও মেন্টরশিপে উৎসাহিত করে, যাতে তারা বাংলাদেশের উন্নয়নে বাস্তব অবদান রাখতে পারেন।
সদস্যসচিব ড. জি এম আতিকুর রহমান বলেন, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি গবেষকদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও গবেষণা ধারাকে দেশের জ্ঞান উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করার জন্য একটি স্থায়ী, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর চ্যানেল তৈরি করার প্রতি বিডিপিএফ গুরুত্বারোপ করে। বিডিপিএফ আধুনিক গবেষণা ও শিক্ষাপদ্ধতি, টেকসই উন্নয়ন, গবেষণাদক্ষতা বৃদ্ধি, উদ্ভাবন ও উচ্চ দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করে থাকে। সংবাদ সম্মেলনে ফিনিশ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পদ্ধতি, টেকসই উন্নয়ন, টেকনোলজি ট্রান্সফার, আইটি ইত্যাদি বিষয়ে বিডিপিএফের পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতের কাজের সুযোগ নিয়ে সাংবাদিকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিডিপিএফের কার্যকরী কমিটির সভাপতি ড. মো. মুঞ্জুরে মওলা, সদস্যসচিব ড. জি এম আতিকুর রহমান, প্রোগ্রামবিষয়ক কনসালট্যান্ট ড. মো. আব্দুল হাই, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সম্পাদক ড. এ কে এম সাইফুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ ড. মো. সানাউল হক প্রমুখ।