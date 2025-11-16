উচ্চশিক্ষা

নিউজিল্যান্ড আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যে নতুন সুযোগ দিল

প্রথম আলো ডেস্ক

নিউজিল্যান্ডে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মঘণ্টা–সংক্রান্ত নতুন নিয়ম কার্যকর হয়েছে। ৩ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হওয়া এই নিয়মে এখন থেকে শিক্ষার্থীরা প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন, যা আগে ছিল ২০ ঘণ্টা।

গত জুলাই মাসে ঘোষিত নিউজিল্যান্ড সরকারের ‘ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন গোয়িং ফর গ্রোথ প্ল্যান’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই পরিবর্তন এসেছে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষা খাতকে টেকসইভাবে সম্প্রসারণ করা এবং আরও বেশি বিদেশি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করা।

বাড়তি কর্মঘণ্টার সুযোগ

নতুন বিধি অনুযায়ী, বৈধ স্টুডেন্ট ভিসাধারী সব তৃতীয় ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী এখন থেকে সাপ্তাহিক ২৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন। এই পরিবর্তন ৩ নভেম্বর থেকে ইস্যুকৃত সব নতুন ভিসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এমনকি ওই তারিখের আগে জমা দেওয়া আবেদনগুলোর ক্ষেত্রেও।

বর্তমানে যেসব শিক্ষার্থীর ভিসায় ২০ ঘণ্টা কাজের সীমা রয়েছে, তারা চাইলে ‘ভ্যারিয়েশন অব কন্ডিশনস’ বা নতুন ভিসার জন্য আবেদন করে এই বাড়তি সুযোগ নিতে পারবেন। তবে নির্ধারিত ছুটির সময় পূর্ণকালীন কাজের সুযোগ পূর্বের মতোই বহাল থাকবে।

Also read:বিশ্বের দীর্ঘতম ১৩ ঘণ্টার পরীক্ষা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যেভাবে দেয়
নিউজিল্যান্ডে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবেন, যা আগে ছিল ২০ ঘণ্টা।

অতিরিক্ত সুবিধা

নতুন নিয়মের আওতায় এখন থেকে এক্সচেঞ্জ ও স্টাডি অ্যাব্রড প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া সব উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থী। এমনকি এক সেমিস্টারের কোর্সে নামভুক্ত শিক্ষার্থীরাও ইন-স্টাডি কাজের সুযোগ পাবেন।

নিউজিল্যান্ড ইমিগ্রেশনের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই পদক্ষেপ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি কর্মজগতে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেবে। প্রতিষ্ঠানটির বক্তব্যে বলা হয়, এই নীতি শিক্ষামান বজায় রাখা, অভিবাসন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা খাতকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে।

Also read:যুক্তরাষ্ট্রে কোথায় পড়বেন: সিদ্ধান্ত নিতে মনে রাখুন ‘থ্রি–সি’

আবেদনপ্রক্রিয়া

শিক্ষার্থীরা তাঁদের কর্মঘণ্টা বাড়াতে চাইলে ইমিগ্রেশন অনলাইন (Immigration Online) প্ল্যাটফর্ম বা এক হাজার বিশ ভেরিয়েশন অব কন্ডিশনস (1020 Variation of Conditions) ফর্মের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। এটি নির্ভর করবে তাঁদের বর্তমান ভিসা কবে ইস্যু হয়েছে তার ওপর।

আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩২৫ নিউজিল্যান্ড ডলার। তবে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কেউ যদি তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করেন বা অধ্যয়নের স্তর কমান, তাহলে সাধারণত নতুন স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে। কেবল ব্যতিক্রম হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠানের আকস্মিক বন্ধ হয়ে যাওয়া, এ ক্ষেত্রে পুরোনো ভিসার শর্ত পরিবর্তন করা যেতে পারে।

Also read:এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৬: আপাতত নির্বাচনী পরীক্ষা নয়, চলবে ক্লাস

সম্ভাব্য প্রভাব

সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে ৪০ হাজার ৯৮৭ জন স্টুডেন্ট ভিসাধারী আছেন, যাঁদের কাজের অনুমতি রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০ হাজার ভিসা ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যেই মেয়াদোত্তীর্ণ হবে। ফলে চলতি শিক্ষাবর্ষেই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এই নতুন নীতির সুবিধা পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের প্রত্যাশা, এই নতুন নমনীয়তা শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রার ব্যয় মোকাবিলায় সহায়তা করবে এবং নিউজিল্যান্ডকে আরও আকর্ষণীয় স্টাডি গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। তথ্যসূত্র: ইকোনমিক টাইমস

Also read:নিউজিল্যান্ড শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়াচ্ছে কর্মঘণ্টা, আরও নতুন যে যে উদ্যোগ
আরও পড়ুন