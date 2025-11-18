বিশ্বের শীর্ষ ১০ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় কোন কোন দেশে

যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থা কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস (কিউএস) প্রতিবছর বিশ্বের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নানা বিষয়ে র্যাঙ্কিং প্রকাশ করে। এ বছরের, অর্থাৎ ২০২৫ সালের কিউএস চিকিৎসাক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গ্লোবাল র্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে।
বিশ্বমানের চিকিৎসাশিক্ষা ও গবেষণায় অগ্রগামী প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে সেরা ১০ চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাঙ্কিং। সেরা ১০–এর মধ্যে ৯টি প্রতিষ্ঠানই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের। একাডেমিক রেপুটেশন, এমপ্লোয়ার রেপুটেশন, রিসার্চ সাইটেশন অ্যান্ড গ্লোবার কোলাবোরেশনের ওপর ভিত্তি করে এ তালিকায় স্কোর নির্ধারণ করা হয়েছে।
শীর্ষ ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৬টি ও যুক্তরাজ্যের ৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থান পেয়েছে। দুই দেশই বিশ্বব্যাপী চিকিৎসাশিক্ষা ও গবেষণার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে। সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট নবম স্থানে উঠে এসেছে। ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাপী পরিচিত এই প্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্য ও বায়োমেডিসিন গবেষণায়ও শীর্ষস্থানে রয়েছে।
যদিও শীর্ষ ১০-এর বাইরে, তবু ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো ধারাবাহিকভাবে শীর্ষ ২০-এ থাকছে। টরন্টো জেনারেল হসপিটাল ও সিককিডসের মতো বিশ্বমানের গবেষণা ও ক্লিনিক্যাল নেটওয়ার্ক থাকার কারণে এটি গবেষণামুখী শিক্ষার্থীদের কাছে অন্যতম পছন্দ।
১. হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাষ্ট্র), ৯৮.১
২. ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড (যুক্তরাজ্য), ৯৫.০
৩. স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাষ্ট্র), ৯২.৪
৪. জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাষ্ট্র), ৯১.৩
৫. ইউনিভার্সিটি অব কেমব্রিজ (যুক্তরাজ্য), ৯০.৩
৬. ইউসিএসএফ (যুক্তরাষ্ট্র), ৯০.২
৭. ইমপেরিয়াল কলেজ লন্ডন (যুক্তরাজ্য), ৮৯.১
৮. ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (যুক্তরাজ্য), ৮৯.০
৯. ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট (সুইডেন), ৮৮.৮
১০. ইয়েল ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাষ্ট্র), ৮৮.১
শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সাধারণত বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল, গবেষণাকেন্দ্র ও গ্লোবাল হেলথ সংস্থার সঙ্গে কাজ করে। শিক্ষার্থীদের পেশাগত অগ্রগতিতে বড় ভূমিকা রাখে প্রতিষ্ঠানগুলো।