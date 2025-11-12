‘স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস’কোর্স গেল বদলে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রফেশনাল স্নাতক (সম্মান) প্রোগ্রামে নতুন একটি আবশ্যিক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। কোর্সটির নাম ‘বাংলাদেশের ইতিহাস: ভাষা, সংস্কৃতি ও পরিচয়’। ‘স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস’-এর পরিবর্তে এটি পড়ানো হবে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে কোর্সটি চালু করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে এ কথা জানানো হয়েছে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম বর্ষ প্রফেশনাল স্নাতক (সম্মান) প্রোগ্রামের সব বিষয়: বিএসসি (অনার্স) ইন এএমটি, এফডিটি, কেএমটি, টিএসটি, ইসিই, সিএসই, মেরিন ফিশারিস, মেরিন নটিক্যাল, বিবিএ (অনার্স)-প্রফেশনাল, বিবিএ (অনার্স) ইন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট, বিএ (অনার্স) ইন ড্রামা অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ, বিএফএ (অনার্স), বি-মিউজিক (অনার্স) ও বিএড (অনার্স) প্রোগ্রামে নতুন কোর্সটির কোড নির্ধারণ করা হয়েছে ২১৯৯০১।
৬ নভেম্বর প্রকাশিত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা বিষয়ের শিক্ষকেরাই নতুন কোর্সটির পাঠদান করবেন।