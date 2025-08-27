রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টের সুযোগ, প্রয়োজন গবেষণা প্রবন্ধ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসে (আইবিএসসি) রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে জনবল নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
১. লাইফ সায়েন্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী ব্যক্তি এবং সিজিপিএ ৪-এর মধ্যে ন্যূনতম ৩.৫ জিপিএ থাকতে হবে।
২. আবেদনকারীর বয়স ৩৭ বছরের কম হতে হবে।
৩. আবেদনকারীর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইনডেক্সড জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে একটি গবেষণা প্রবন্ধ থাকতে হবে।
১. ভালো প্রকাশনার ক্ষেত্রে (থম্পসন রাউটার ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর ২.০০) মেয়াদকালে প্রকাশিত গবেষণাকে গবেষণা সহকারীর চমৎকার কর্মক্ষমতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এই ক্ষেত্রে ১২ মাসের ফেলোশিপের মেয়াদ বাড়ানো যাবে না।
২. কোনো অবস্থাতেই ফেলোশিপের মেয়াদ ২৪ মাসের বেশি হবে না।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এ বিষয়ে আবেদনপত্র ডাউনলোড করা যাবে। পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে দুই হাজার টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা জমার রসিদ, সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-০২০০০০২২৬৪১১১, অগ্রণী ব্যাংক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখায় জমা করে প্রার্থীর সব পরীক্ষার সনদপত্র, নম্বরপত্রের সত্যায়িত কপি, দুই কপি ছবি এবং প্রকাশিত আর্টিকেলের কপিসহ আবেদনপত্র অফিসে জমা দিতে হবে।
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫,
২. আবেদন ফি: দুই হাজার টাকা,
৩. চাকরিরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: