আয়ারল্যান্ড সরকারের বৃত্তিটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, মানবিক, সমাজবিজ্ঞান, কলাসহ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত
উচ্চশিক্ষা

আয়ারল্যান্ড সরকারি স্কলারশিপ: বছরে ২০ লাখ টাকা স্টাইপেন্ডস

প্রথম আলো ডেস্ক

আয়ারল্যান্ড সরকার ২০২৬ সালের জন্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি ঘোষণা করেছে। এই বৃত্তি প্রোগ্রাম ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত। দেশটির এ বৃত্তিতে স্নাতক, মাস্টার্স ও ডক্টরাল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। বৃত্তিটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল, মানবিক, সমাজবিজ্ঞান, কলাসহ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত।

আয়ারল্যান্ড সরকারের বৃত্তিতে আবেদন করতে পারবেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা

বৃত্তির অন্তর্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো
১. ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিন
২. ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন
৩. ইউনিভার্সিটি কলেজ কর্ক
৪. লিমেরিক বিশ্ববিদ্যালয়
৫. মায়নুথ বিশ্ববিদ্যালয়
৬. ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব আয়ারল্যান্ড, গ্যালওয়ে
৭. ডাবলিন সিটি বিশ্ববিদ্যালয়
৮. টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ডাবলিন এবং আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট

আবেদনের শেষ তারিখ ১২ মার্চ ২০২৬

বৃত্তির সুবিধা
নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বছরে ১৯ হাজার ইউরো স্টাইপেন্ড পাবেন। ১২ জানুয়ারির হিসেবে ১ ইউরো সমান ১৪২ টাকা ৩১ পয়সা ধরে ২৭ লাখ ৩ হাজার ৮৯০ টাকা। এ ছাড়া বছরে ৫ হাজার ৭৫০ ইউরো টিউশন ফি ও ৩ হাজার ২৫০ ইউরো গবেষণাসহায়তা প্রদান করা হবে প্রার্থীকে।

আবেদনের সময়সীমা
আবেদনের শেষ তারিখ ১২ মার্চ ২০২৬। অনলাইনে সরকারি স্কলারশিপ পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

