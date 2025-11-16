বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালনা কমিটি নিয়ে যে নির্দেশনা দিল মন্ত্রণালয়

যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী (অ্যাডহক) পরিচালনা কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে তার মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এবং জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক (ডিসি) বা তার প্রতিনিধিরা সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এ বিষয়ে গতকাল শনিবার নির্দেশনা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষাবোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের প্রতি এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।
নির্দেশনা পত্রে জানানো হয় হাইকোর্টের রিট মামলায় মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষাবিভাগ গত ৮ সেপ্টেম্বর জারি করা ‘মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাসহ অন্যান্য বোর্ডের (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা অনুযায়ী অ্যাডহক কমিটি ও নিয়মিত কমিটি গঠন সংক্রান্ত পরিপত্রটি তিন মাসের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ওই নির্দেশনা দেওয়া হয়।