উচ্চশিক্ষা

সৌদি আরবে ৬০ লাখ শিক্ষার্থীর জন্য চালু হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পাঠ্যক্রম

লেখা: সৌদি গেজেট, রিয়াদ

সৌদি আরব সরকারি স্কুলের ৬০ লাখের বেশি শিক্ষার্থীর জন্য নতুন শিক্ষাব্যবস্থার যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পড়বে নতুন অনুমোদিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পাঠ্যক্রম। এ উদ্যোগের ফলে সৌদি আরব প্রথমবারের মতো সাধারণ শিক্ষায় ভিন্নধর্মী ও উদ্ভাবনী পাঠ্যসূচি চালু করছে।

শিক্ষা খাতে যুগান্তকারী উদ্যোগ

শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রণী এ উদ্যোগটি এসেছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর কারিকুলাম, মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন, মিনিস্ট্রি অব কমিউনিকেশনস অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড দ্য সৌদি ডেটা অ্যান্ড আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অথরিটির (এসডিএআইএ) যৌথ সহযোগিতায়। প্রাথমিক স্তর থেকেই এআই শিক্ষা চালু করার এই কৌশলগত পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো আগামী প্রজন্মকে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করা।

Also read:ইউএনডিপিতে আন্তর্জাতিক ইন্টার্নশিপের সুযোগ, আবেদন চলছে

পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য

নতুন পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীদের সামনে নতুন দিক উন্মোচন করবে, তাদের শেখাবে কীভাবে আধুনিক ডিজিটাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত করবে এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধানে এআইভিত্তিক সমাধান তৈরি করতে সক্ষম করবে। শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা এআইয়ের উচ্চতর শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ চাকরির বাজারের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারবে।

ভিশন ২০৩০–এর সঙ্গে সামঞ্জস্য

সৌদি সরকারের এই পদক্ষেপ দেশটির ভিশন ২০৩০–এর অংশ, যেখানে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার লক্ষ্য রয়েছে। এর মাধ্যমে সৌদি আরব শুধু অভ্যন্তরীণ উন্নয়নেই নয় বরং বৈশ্বিক প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায়ও অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারবে।

এআই পাঠ্যক্রম চালু করতে এসডিএআইএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে মিলে জাতীয় পর্যায়ে এআই সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে। স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এআই–বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়ানো হচ্ছে।

এসডিএআইএ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এআই ব্যবহারের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষকদের মূল ভূমিকা অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা।

Also read:জাপানে টোকিও গ্লোবাল পার্টনার স্কলারশিপ, সম্পূর্ণ অর্থায়িত প্রোগ্রামে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডির সুযোগ

এ ছাড়া এসডিএআইএ ও এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ইভাল্যুশন কমিশন মিলে চালু করেছে সৌদি একাডেমিক ফ্রেমওয়ার্ক ফর এআই কোয়ালিফিকেশনস (এডুকেশন ইন্টেলিজেন্স), যা বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী এআই পাঠ্যক্রম সাজাতে সহায়তা করবে এবং এআইয়ে দক্ষ গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি নিয়োগদাতাদের আস্থা বাড়াবে।

এআই জ্ঞান সম্প্রসারণের উদ্যোগ

এদিকে এআইয়ের ব্যবহার বাড়াতে এসডিএআইএ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মানবসম্পদ ও সামাজিক উন্নয়ন মন্ত্রণালয় যৌথভাবে চালু করেছে সামাই উদ্যোগ। এ উদ্যোগে ১০ লাখ সৌদি নাগরিককে এআইয়ের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে পাঁচ লাখের বেশি নাগরিক এ উদ্যোগে অংশ নিতে নিবন্ধন করেছেন।

এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও কাস্টডিয়ান অব দ্য টু হোলি মসক স্কলারশিপ প্রোগ্রামের আওতায় চালু হয়েছে এআই স্কলারশিপ প্রোগ্রাম। এর মাধ্যমে মেধাবী সৌদি শিক্ষার্থীরা বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে এআই ও ডেটা সায়েন্সে উচ্চশিক্ষা নিতে পারবেন।

এআই নিয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির জন্য প্রযুক্তিজগতের অন্যতম সেরা বিনিয়োগকারী এনভিডিয়ার সহযোগিতায় এসডিএআইএ চালু করেছে জেনারেটিভ এআই একাডেমি। এর লক্ষ্য হলো নতুন প্রজন্মের সৌদি পেশাজীবীদের উন্নত প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলা, যাতে তাঁরা বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেন।

আরও পড়ুন