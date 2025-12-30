২০২৫ সালের ব্যবসা–সংক্রান্ত সেরা ১০ বই কোনগুলো

আধুনিক ব্যবসা ও প্রযুক্তির বাজারে টিকে থাকতে হলে পরিবর্তনের স্রোতের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকতে হয়। ২০২৫ সালে প্রকাশিত বিশ্বের শীর্ষ চিন্তাবিদ ও ব্যবসায়িক নেতাদের নতুন ভাবনা সেই পথই দেখাচ্ছে। নেতৃত্বের ধরন বদলানো, কৌশল আরও শাণিত করা এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এগিয়ে থাকতে এই বইগুলো হতে পারে কার্যকর হাতিয়ার।
১. এম্পায়ার অব এআই: ইনসাইড দ্য রেকলেস রেস ফর টোটাল ডমিনেশন
বই কারেন হাও–এর লেখা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নিয়ে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার ভেতরের চিত্র তুলে ধরেছেন প্রযুক্তি সাংবাদিক কারেন হাও। প্রযুক্তি জায়ান্ট, সরকার ও স্টার্টআপগুলোর নিরাপত্তার চেয়ে গতিকেন্দ্রিক দৌড়, নৈতিক আপস ও ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েনের বাস্তব চিত্র উঠে এসেছে বইটিতে।
২. দ্য থিঙ্কিং মেশিন: জেনসেন হুয়াং, এনভিডিয়া অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট কাভেটেড মাইক্রোচিপ
গ্রাফিক্স কার্ড নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়াকে কীভাবে এআই অবকাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করলেন জেনসেন হুয়াং—তার বিশদ বিবরণ রয়েছে এই বইয়ে। চিপ সংকট, প্রতিযোগিতা ও কৌশলগত সিদ্ধান্তের গল্প তুলে ধরেছেন লেখক স্টিফেন উইট।
৩. অ্যাবান্ড্যান্স: হাউ উই বিল্ড আ বেটার ফিউচার
প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও রাজনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যেও কীভাবে সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়া যায়—তা বিশ্লেষণ করেছেন দুই সাংবাদিক এজরা ক্লেইন ও ডেরেক থম্পসন। তাঁদের মতে, সমাধান আছে, কিন্তু ঘাটতি রাজনৈতিক সদিচ্ছার।
৪. সোর্স কোড: মাই বিগিনিংস
মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠার শুরুর দিন, আইবিএমের সঙ্গে চুক্তি ও ব্যক্তিগত কম্পিউটার বিপ্লবের পেছনের গল্প তুলে ধরেছেন বিল গেটস। পাশাপাশি এসেছে প্রতিযোগিতা, অ্যান্টিট্রাস্ট লড়াই ও তাঁর দাতব্য কাজের বিবর্তন।
৫. চোকপয়েন্টস: হাউ দ্য গ্লোবাল ইকোনমি বিকেম আ ওয়েপন অব ওয়ার
বিশ্ব অর্থনীতি কীভাবে আধুনিক যুদ্ধের অস্ত্রে পরিণত হয়েছে, তা ব্যাখ্যা করেছেন সাবেক মার্কিন কূটনীতিক এডওয়ার্ড ফিশম্যান। সাপ্লাই চেইন, সেমিকন্ডাক্টর ও নিষেধাজ্ঞার রাজনীতি উঠে এসেছে বইটিতে।
৬. ১৯২৯: ইনসাইড দ্য গ্রেটেস্ট ক্র্যাশ ইন ওয়াল স্ট্রিট হিস্ট্রি
১৯২৯ সালের শেয়ারবাজার ধস ও মহামন্দার সূচনার অজানা দিক তুলে ধরেছেন অ্যান্ড্রু রস সোরকিন। জল্পনা, ভেতরের কারসাজি ও নিয়ন্ত্রক ব্যর্থতার বিশ্লেষণ রয়েছে এতে।
৭. হিউব্রিস ম্যাক্সিমাস: দ্য শ্যাটারিং অব ইলন মাস্ক
ইলোন মাস্কের উত্থান ও সাম্প্রতিক বিতর্কিত আচরণের বিশ্লেষণ করেছেন সাংবাদিক ফায়েজ সিদ্দিকি। টুইটার অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে এসইসি দ্বন্দ্ব—সবই উঠে এসেছে বইটিতে।
৮. কেয়ারলেস পিপল: এ কশনারি টেল অব পাওয়ার, গ্রিড অ্যান্ড লস্ট আইডিয়ালিজম
আদর্শবাদী প্রযুক্তি উদ্যোক্তারা কীভাবে ধীরে ধীরে মুনাফাকেন্দ্রিক একচেটিয়া শক্তিতে পরিণত হলেন—তার সমালোচনামূলক বিবরণ রয়েছে বইটিতে। অন্যতম সেরা এই বইয়ের লেখক সারা উইন-উইলিয়ামস।
৯. হাউস অব হুয়াওয়ে: দ্য সিক্রেট হিস্ট্রি অব চায়নার মোস্ট পাওয়ারফুল কোম্পানি
হুয়াওয়ের উত্থান, চীনা সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ও পশ্চিমা দেশগুলোর সন্দেহের পেছনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন ইভা দোই।
১০. দ্য আর্ট অব স্পেন্ডিং মানি: সিম্পল চয়েসেস ফর আ রিচার লাইফ
ব্যয় করার মনোবিজ্ঞান ও আর্থিক সিদ্ধান্তের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন লেখক মরগান হাউসেল। ছোট সিদ্ধান্ত কীভাবে জীবনের আর্থিক গতিপথ বদলে দেয়, তার বাস্তব উদাহরণ রয়েছে বইটিতে।
এই ১০টি বই কেবল একটি পাঠতালিকা নয়—বরং দ্রুত বদলে যাওয়া ব্যবসায়িক বিশ্বে সাফল্যের একটি রোডম্যাপ হিসেবে দেখা হয়। প্রতিটি বই নেতৃত্ব, কৌশল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিতে সক্ষম।