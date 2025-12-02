যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের ঝোঁক জাপানের প্রতি কেন বাড়ছে, শীর্ষ ৫ গন্তব্যে বড় পরিবর্তন

বিদেশে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে জাপান। ২০২৫ ওপেন ডোরস রিপোর্ট (২০২৩/২৪ শিক্ষাবর্ষ) অনুযায়ী, দেশটিতে মার্কিন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে ১৫.৯%, যা শীর্ষ ৫ গন্তব্যের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি।
জাপানে শিক্ষার্থীসংখ্যা এক বছরে ৯ হাজার ৬৭৮ থেকে বেড়ে ১১ হাজার ২১৭–এ পৌঁছেছে। ভাষা শিক্ষা, স্টেম কোর্স, প্রযুক্তি ও ব্যবসাসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের চাহিদা বৃদ্ধিকে এই প্রবৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাথামেটিকস—এই চার বিষয়ের প্রথম অক্ষর মিলিয়ে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে স্টেম এডুকেশন।
জাপানের দ্রুত অগ্রগতি সত্ত্বেও মার্কিন শিক্ষার্থীদের প্রধান পছন্দের স্থান ইউরোপ। শীর্ষে থাকা ইতালিতে পড়াশোনা করেছেন ৪৫ হাজার ৬৭ শিক্ষার্থী, যা মোট অংশগ্রহণের ১৫.১%।
স্পেন ও যুক্তরাজ্যও তালিকার প্রথম সারিতে রয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। তবে ফ্রান্সে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ কমেছে ২.১%।
১. ইতালি (১৫.১০%)
২. স্পেন (১২.৪০%)
৩. যুক্তরাজ্য (১২.২০%)
৪. ফ্রান্স (৫.৬০%)
৫. জাপান (৩.৮০%)
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপের পাশাপাশি এশিয়ায়, বিশেষ করে জাপানের প্রতি মার্কিন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ দ্রুত বাড়ছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তিসমৃদ্ধ শিক্ষার পরিবেশ ও উদীয়মান একাডেমিক সুযোগকে এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
২০২৫ ওপেন ডোরস রিপোর্ট অনুযায়ী, মার্কিন শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক পছন্দ পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রচলিত গন্তব্যগুলো শক্ত অবস্থানে থাকলেও নতুন দেশগুলোর প্রতি আকর্ষণ বাড়ছে, যা বৈশ্বিক শিক্ষা মানচিত্রকে আরও বহুমুখী করছে। তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া