কম্পিউটার সায়েন্স কোর্সে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে পাঠদানের ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি ২০২৬) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে আইসিটি/কম্পিউটার সায়েন্স/কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের শিক্ষকেরা পাঠদান করবেন। যদি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসব বিষয়ের শিক্ষক পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ/বেসরকারি কলেজের গভর্নিং বডি ইচ্ছা করলে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কর্মরত কম্পিউটার প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার (এপি) অথবা আইসিটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত পারদর্শী রিসোর্স পারসনকে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করতে পারবেন।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে পাঠদানের ধারাবাহিকতা ও গুণগত মান বজায় রাখতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষকসংকটের কারণে যেন শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত না হয়, সেটি নিশ্চিত করা হবে।