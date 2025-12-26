জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শনিবার, আসনপ্রতি লড়বেন ৪০ জন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সি ইউনিটের (ব্যবসায় শিক্ষা) ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টাব্যাপী এই পরীক্ষা হবে।
সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ৫২০টি আসনের বিপরীতে ২০ হাজার ৫৩৭ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করেছেন। অর্থাৎ আসনপ্রতি লড়বেন ৪০ জন পরীক্ষার্থী।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকার বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গভ. মুসলিম হাইস্কুলকেন্দ্রে এই পরীক্ষা হবে।
পরীক্ষায় মোট নম্বর ১০০। এর মধ্যে ৭২ নম্বরের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের (এমসিকিউ) পরীক্ষা। বাকি ২৮ নম্বর এসএসসি ও এইচএসসি সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।
সি ইউনিটে ইংরেজি, গাণিতিক বুদ্ধিমত্তা, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ বিষয়ে প্রশ্ন আসবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মুহাম্মদ মঞ্জুর মুর্শেদ ভূঁইয়া বলেন, ভর্তি পরীক্ষার সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।
এর আগে ১৩ ডিসেম্বর ই ইউনিটের (চারুকলা অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা হয়। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ডি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা হবে আগামী ৯ জানুয়ারি। কলা ও আইন অনুষদভুক্ত বি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩০ জানুয়ারি।