কলেজশিক্ষকদের ষষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণ স্থগিত

কলেজশিক্ষকদের জন্য কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) ষষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণ স্থগিত করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) শিক্ষক প্রশিক্ষণ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থায়নে অধিভুক্ত স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পাঠদানকারী কলেজের শিক্ষকদের জন্য জেলা পর্যায়ে কন্টিনিউয়াস প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) শিরোনামে ষষ্ঠ ব্যাচের প্রশিক্ষণ সেপ্টেম্বর মাসে ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী ফেস-টু-ফেস অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কক্সবাজার ও নিকটবর্তী অন্য জেলার কলেজগুলোর শিক্ষকেরা এতে অংশ নেওয়ার কথা ছিল। অনিবার্য কারণে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ শুরুর সিদ্ধান্ত হলে নতুন সময়সূচি উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে।’
শিক্ষক প্রশিক্ষণের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ: এ মিলবে এ–সংক্রান্ত তথ্য।