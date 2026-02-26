এআই/প্রথম আলো
এআই/প্রথম আলো
উচ্চশিক্ষা

স্নাতক শেষে সবচেয়ে বেশি বেতন পান কোন ১০ বিষয়ের শিক্ষার্থী

প্রথম আলো ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে পড়লে ভবিষ্যতে বেশি আয় করা সম্ভব—এটি সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, কলেজ শেষ করার পাঁচ বছরের মধ্যেই আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি আয় করছেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকেরা। এই তথ্য উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণ। এই তথ্য ধরে আমেরিকার গণমাধ্যম সিএনবিসি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এই প্রতিবেদন।

গবেষণায় পূর্ণকালীন চাকরিতে কর্মরত স্নাতকদের আয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যাঁদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ব্যাচেলরস এবং যাঁরা বর্তমানে শিক্ষার্থী নন।

এগিয়ে প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং—

২২ থেকে ২৭ বছর বয়সী তরুণ স্নাতকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আয় করেন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীরা। এই তিন বিষয়ে স্নাতক শিক্ষার্থীদের গড় বছরে আয় ৮৫,০০০ ডলার বা তার বেশি। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত গড় আয় বছরে প্রায় ৪৫,০০০ ডলার।

সর্বোচ্চ আয়ের শীর্ষ ১০ বিষয় কোনগুলো—

২২–২৭ বছর বয়সী স্নাতকদের জন্য সবচেয়ে বেশি আয় নিশ্চিত করে এমন বিষয়গুলো হলো—

১. কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং: ৯০,০০০ ডলার

২. কম্পিউটার সায়েন্স: ৮৭,০০০ ডলার

৩. কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৮৫,০০০ ডলার

৪. এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং: ৮৫,০০০ ডলার

৫. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৮৩,০০০ ডলার

৬. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৮২,০০০ ডলার

৭. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৮০,০০০ ডলার

৮. কনস্ট্রাকশন সার্ভিসেস: ৭৫,০০০ ডলার

৯. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৭৫,০০০ ডলার

১০. জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং: ৭৫,০০০ ডলার

এআই/প্রথম আলো
Also read:বাংলাদেশিদের জন্য ভারতের ৫০০ বৃত্তি, টোয়েফল-আইইএলটিএস বাধ্যতামূলক নয়

ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব কলেজেস অ্যান্ড এমপ্লয়ার্সের তথ্য অনুসারে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকদের গাণিতিক এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার জন্যই চাকরির বাজারে এখনও জোরালো চাহিদা রয়েছে। যদিও আয় বেশি, তবু আমেরিকাজুড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক শিক্ষার্থী কিন্তু অনেক কমই। ন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশনাল স্ট্যাটিস্টিকসের এক তথ্য বলছে দেশটির স্নাতক শিক্ষার্থীদের মধ্য মাত্র ৬ শতাংশ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রি নেওয়া।

এদিকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির কারণে কাজের ধরনে পরিবর্তন আসছে। অনেকে মধ্য শঙ্কা আছে এসব বিষয়ে স্নাতক শিক্ষার্থীদের চাকরির বাজারের চাহিদা কমে যায় কি না, তা নিয়ে। তবে আমেরিকার শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, পরবর্তী দশকে প্রকৌশল ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এআই/প্রথম আলো
Also read:শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারীরা পাবেন অনুদান, আবেদন যেভাবে

ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরা  ভালো বেতনের চাকরি পাচ্ছেন। ২২-২৭ বছর বয়সী স্নাতকদের পরে ৩৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী স্নাতকদের মধ্যেও এটি দেখা গেছে। নিউইয়র্ক ফেডের মতে, এই বয়সের প্রকৌশল বিভাগের স্নাতকদের বছরে গড় বেতন কমপক্ষে ১ লাখ ডলার।

১. কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: ১৩৫,০০০ (ডলার)

২. কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং: ১৩১,০০০

৩. অ্যারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং: ১৩০,০০০

৪. ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: ১২৩,০০০

৫. কম্পিউটার সায়েন্স: ১২০,০০০

৬. মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং: ১২০,০০০

৭. কনস্ট্রাকশন সার্ভিস: ১২০,০০০

৮. সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং: ১১৫,০০০

৯. ইকোনমিকস: ১১৫,০০০

১০. ফিন্যান্স: ১১২,০০০

১১. বিজনেস অ্যানালিটিকস: ১০৯,০০০

১২. জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং: ১০৫,০০০

১৩. ফিজিকস: ১০৫,০০০

১৪. ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিস: ১০৪,০০০

১৫. গণিত: ১০০,০০০

১৬. ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং: ১০০,০০০

১৭. ইনফরমেশন সিস্টেম: ১০০,০০০

১৮. মার্কেটিং: ১০০,০০০

১৯. বায়োকেমিস্ট্রি: ১০০,০০০

২০. পলিটিক্যাল সায়েন্স: ১০০,০০০

Also read:তুরস্ক উচ্চশিক্ষায় মুসলিম শিক্ষার্থীদের এখন শীর্ষ গন্তব্য
আরও পড়ুন