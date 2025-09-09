শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি, ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে নির্দেশনা

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠন নিয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলোকে জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

গতকাল সোমবার এক পরিপত্রে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পরিপত্রে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের গত ১৮ নভেম্বর জারি করা প্রজ্ঞাপনে যেসব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গঠিত এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে অথবা চলমান রয়েছে, সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকাসহ সব শিক্ষা বোর্ডের (নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০২৪ (সংশোধনীসহ) অনুযায়ী আগামী ৩০ নভেম্বরে মধ্যে আবশ্যিকভাবে নিয়মিত কমিটি গঠন করতে হবে।

এতে বলা হয়, যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনো এডহক কমিটি গঠিত হয়নি, ওই প্রবিধানমালা ২০২৪ (সংশোধনীসহ) মোতাবেক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে এডহক কমিটি গঠন করত। আগামী ৩০ নভেম্বরে মধ্যে নিয়মিত কমিটি গঠন করতে হবে। সব এডহক কমিটি আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে বিলুপ্ত হবে। কমিটি গঠনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়ী থাকবেন এবং বিধিমতে ব্যবস্থাদির আওতায় আসবেন। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

