বিনা মূল্যে জেমিনি ব্যবহার: সিঙ্গাপুর–অস্ট্রেলিয়া–ফ্রান্স–কানাডার শিক্ষার্থীদের মতো সুযোগ বাংলাদেশিদেরও

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

গুগল এবার শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়ে এসেছে ফ্রি গুগল জেমিনি প্রো প্ল্যান। এটি এক বছরের জন্য সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে পাওয়া যাবে। এই অফারের আওতায় জেমিনি ২.৫ প্রো মডেল, ডিপ রিসার্চ, অডিও ওভারভিউ, কুইজ তৈরির টুল ও অপরিসীম ছবি আপলোডের সুবিধাসহ নানা প্রিমিয়াম ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন; সঙ্গে থাকছে ২ টেরাবাইট ক্লাউড স্টোরেজ। গুগলের এ অফার শুধু শিক্ষার্থীদের জন্য। এ অফারের সুযোগ আগামী ৯ ডিসেম্বর শেষ হবে।

যাঁরা এই অফার পাবেন

অফারটি পেতে শিক্ষার্থীদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে—

–বয়স হতে হবে অন্তত ১৮ বছর।

–শেয়ারআইডির মাধ্যমে শিক্ষার্থী হিসেবে সফলভাবে যাচাই করতে হবে।

–ব্যক্তিগত গুগল অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে (বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নয়)।

–গুগল পেমেন্ট অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে এবং গুগল প্লে স্টোরের মাধ্যমে গুগল এআই প্রো (Google AI Pro) সাবস্ক্রাইব করতে হবে।

বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি দেশ, যেমন ভারত, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ঘানার শিক্ষার্থীরা এই অফারের আওতায় আসবেন।

যেসব সুবিধা থাকছে

এই অফারে শিক্ষার্থীরা নিচের প্রিমিয়াম ফিচারগুলো ব্যবহার করতে পারবেন—

–অপরিসীম ছবি আপলোড: লেকচার নোট বা টেক্সট বুকের প্রশ্নের ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাওয়া যাবে।

–শিক্ষাসংক্রান্ত: কোর্স ম্যাটেরিয়াল, নোট ও প্রশ্নগুলো থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে প্র্যাকটিস কুইজ, ফ্ল্যাশকার্ড ও স্টাডি গাইড।

–ডিপ রিসার্চ: ওয়েবজুড়ে জটিল বিষয়ে রিসার্চ করে সোর্স, সাইটেশনসহ বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করবে জেমিনি।

–ভিও ৩.১ ফাস্ট (Veo 3.1 Fast): টেক্সট ও ইমেজ থেকে কাস্টম অডিওসহ ভিডিও তৈরি করার সুযোগ।

–অডিও ওভারভিউ: লেকচার বা বইয়ের অধ্যায়কে অডিও আকারে শুনে নেওয়ার সুবিধা।

–জেমিনি লাইভ: রিয়েল টাইম কথোপকথনের মাধ্যমে ব্রেনস্টর্মিং, প্রেজেন্টেশন প্রস্তুতি ও জটিল বিষয় সহজভাবে বোঝার সুযোগ।

অন্তর্ভুক্ত টুল ও অ্যাপ্লিকেশন

–জেমিনি অ্যাপ: প্রোডাক্টিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির জন্য উন্নত ফিচার।

–জিমেইল, ডকস, শিটস, স্লাইডস ও মিট (Gmail, Docs, Sheets, Slides ও Meet)–এ সরাসরি এআই সহায়তা।

–নোটবুক এলএম: রিসার্চ ও লেখার কাজে উন্নত এআই টুল।

–২ টিবি ক্লাউড স্টোরেজ: গুগল ফটোজ, ড্রাইভ ও জিমেইলে বাড়তি জায়গা।

আরও যা জানা গুরুত্বপূর্ণ

এ অফারটি শুধু ব্যক্তিগত জিমেইল অ্যাকাউন্টের জন্য প্রযোজ্য। বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত গুগল ওয়ার্কস্পেস অ্যাকাউন্টে এই ফ্রি সাবস্ক্রিপশন পাওয়া যাবে না, যদিও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের জেমিনি ২.৫ প্রো (Gemini 2.5 Pro) বা নোটবুক এলএম সক্রিয় করে দিতে পারে।

