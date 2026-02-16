অস্ট্রেলিয়ায় বিদেশি শিক্ষার্থীরা কাজ করতে পারবেন বেশি
উচ্চশিক্ষা

অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা শেষে বিদেশি শিক্ষার্থীরা যেভাবে কাজ করতে পারেন

প্রথম আলো ডেস্ক

অন্য দেশ থেকে যাঁরা অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা করতে যান বা যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, পড়াশোনা শেষে কাজের বিষয়টাও তাঁদের চিন্তার অংশ থাকে। যাঁদের পড়াশোনা শেষের দিকে, তাঁদের চিন্তা আরও বেশি। কিন্তু পড়াশোনা শেষে অস্ট্রেলিয়ায় কাজের সুযোগ পাওয়ার উপায় কী?

অস্ট্রেলিয়া সরকার আন্তর্জাতিক গ্র্যাজুয়েটদের জন্য পড়াশোনা শেষে কাজ করার সহায়ক সুযোগ রেখেছে। এই সুযোগটি আসে সাময়িক স্নাতক ভিসার (Temporary Graduate Visa) মাধ্যমে, যা শিক্ষাজীবন থেকে পেশাগত জীবনে প্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধ।

সাময়িক স্নাতক ভিসা কী

সাময়িক স্নাতক ভিসা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের তাদের অস্ট্রেলিয়ান যোগ্যতাসম্পন্ন করার পর দেশটিতে থেকে কাজ করার সুযোগ দেয়। এই ভিসার মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েটরা তাঁদের পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কিত বা যেকোনো পেশায় কাজ করে অস্ট্রেলিয়ান কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন এবং ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা বা স্থায়ী বসবাসের পথ খুঁজে নিতে পারেন।

এই ভিসার প্রধান দুটি দিক রয়েছে—

১. Post-Higher Education Work Stream

যাঁরা অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাচেলর, মাস্টার্স বা পিএইচডি সম্পন্ন করেছেন, তাঁরা এই স্ট্রিমের আওতায় আবেদন করতে পারেন।

২. Post-Vocational Education Work Stream

যাঁরা ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং (VET) বা ট্রেড কোর্স সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের জন্য এই স্ট্রিম প্রযোজ্য।

যোগ্যতার শর্তগুলো—

এই ভিসার অধীনে আপনি কতদিন থাকতে পারবেন তা আপনার যোগ্যতার স্তরের উপর নির্ভর করে। সাময়িক স্নাতক ভিসা পেতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত পূরণ করতে হয়।

  • স্নাতক এবং কোর্স-ভিত্তিক মাস্টার্স স্নাতকদের জন্য, থাকার সময়কাল সাধারণত ২ বছর পর্যন্ত

  • গবেষণা-ভিত্তিক মাস্টার্স বা ডক্টরেট স্নাতকদের জন্য, ভিসা ৩ বছরের জন্য মঞ্জুর করা যেতে পারে

  • VET স্ট্রিম–এর অধীনে, প্রাসঙ্গিক মানদণ্ড সাপেক্ষে, সময়কাল সাধারণত ১৮ মাস পর্যন্ত

  • বয়স: সাধারণত আবেদনকালে বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের নিচে

  • সাম্প্রতিক গ্র্যাজুয়েট: কোর্স শেষ করার ছয় মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে

  • স্টাডি রিকোয়ারমেন্ট: ক্রিকোস (CRICOS) নিবন্ধিত কোর্সে অন্তত দুই একাডেমিক বছর পড়াশোনা সম্পন্ন করতে হবে

  • ইংরেজি দক্ষতা: আইএলটিএস, টোয়েফেল বা পিটিআই-এর মতো স্বীকৃত পরীক্ষার মাধ্যমে ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ দিতে হবে

  • স্বাস্থ্য ও চরিত্র: স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্সসহ প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—আপনার কোর্স অবশ্যই ক্রিকোসে নিবন্ধিত হতে হবে। ক্রিকোস-বহির্ভূত কোর্স এই ভিসার জন্য যোগ্য নয়।

আবেদনপ্রক্রিয়া—

  • সাময়িক স্নাতক ভিসা অস্ট্রেলিয়ার ডিপার্টমেন্ট অব হোম অ্যাফেয়ার্স পরিচালিত ইমিঅ্যাকাউন্ট পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

  • ভুল তথ্য বা অসম্পূর্ণ ডকুমেন্ট আবেদন বাতিলের কারণ হতে পারে, তাই সতর্কতা জরুরি।

ভিসা পাওয়ার পর

এই ভিসা পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক গ্র্যাজুয়েটরা অস্ট্রেলিয়ায় পূর্ণ কাজের অধিকার পান। উচ্চশিক্ষা স্ট্রিমের আওতায় যেকোনো খাতে, যেকোনো নিয়োগকর্তার সঙ্গে কাজ করা যায়, স্পন্সরশিপ ছাড়াই। VET গ্র্যাজুয়েটদের ক্ষেত্রে কাজ সাধারণত পড়াশোনার ক্ষেত্র বা সংশ্লিষ্ট পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হয়।

