শিক্ষা ক্যাডারে বদলি ও পদায়নে ১২ নির্দেশনা

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নে আবেদন করতে হয় অনলাইনে। এ আবেদনসংক্রান্ত ১২টি সংশোধিত নির্দেশনা জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ। নিয়ম অনুযায়ী একবারে একজন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে আবেদন করা যাবে। তবে একজন ক্যাডার তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার আবেদনের সুযোগ পাবেন না। গত সোমবার (৬ অক্টোবর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নের নিমিত্তে ‘সরকারি কলেজের শিক্ষক বদলি বা পদায়ন নীতিমালা-২০২০’ সংশোধনপূর্বক ‘সরকারি কলেজের শিক্ষক বদলি বা পদায়ন নীতিমালা ২০২৫’ গত ৩০ জুন থেকে কার্যকর হয়েছে। সে লক্ষ্যে সরকারি কলেজের শিক্ষকদের বদলি বা পদায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ১২টি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
নির্দেশনাগুলো হলো—
১. বদলি বা পদায়ন নীতিমালা অনুযায়ী প্রভাষক থেকে অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদে বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে আবেদনকারী তার পিডিএস হালনাগাদ করে অনলাইনে আবেদন করবেন। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এবং লিংকের নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে।
২. সরকারি কলেজের শিক্ষক বদলি বা পদায়ন নীতিমালা, ২০২৫ অনুযায়ী প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত সব পদের বদলি বা পদায়নক্ষমতা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত থাকবে;
৩. বদলিভিত্তিক পদায়নের আবেদনপত্র অধ্যক্ষ বা প্রতিষ্ঠানপ্রধান অগ্রায়ণ করবেন এবং কোনো আবেদন পেন্ডিং রাখা যাবে না।
৪. অনলাইন ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে পাঠানো বা উপস্থাপন করা আবেদন বিবেচনা করা হবে না।
৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার দাখিল করা আবেদন অধ্যক্ষ কর্তৃক অগ্রায়ণের পর মন্ত্রণালয় বা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত নিয়মে ১৫ দিন অন্তর মূল্যায়ন করবেন এবং বিচেনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করা হবে;
৬. কোনো শিক্ষক-কর্মকর্তা একবার আবেদন করলে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে আর আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন না।
৭. একজন আবেদনকারী তাঁর পছন্দের ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানে আবেদনের সুযোগ পাবেন। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মঞ্জুর করা আবেদনগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে দাপ্তরিক প্রক্রিয়া শেষে ওয়েবসাইটে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বদলিভিত্তিক পদায়ন আদেশ জারি করবে।
৮. নন-ক্যাডার কর্মকর্তা কোনো ক্যাডার পদে বদলিভিত্তিক পদায়নের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।
৯. বর্ণিত নীতিমালা বাস্তবায়নের নিমিত্তে জনস্বার্থে কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক আদেশে সারা দেশে কলেজগুলো থেকে প্রয়োজনীয় পদ শূন্যকরণের ব্যবস্থা করবে।
১০. বর্ণিত প্রক্রিয়ার বাইরে কোনো কর্মকর্তার বিভিন্ন মাধ্যমে রাজনৈতিক তদবির বা চাপ সৃষ্টি ও আধা সরকারি পত্র (ডিও লেটার) উপস্থাপন অসদচারণ বলে গণ্য হবে।
১১. অসম্পূর্ণ এবং হালনাগাদ না করা পিডিএসগুলো বিবেচনায় নেওয়া হবে না এবং
১২. বদলিসংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।