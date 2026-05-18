অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য ১২৬৭ শিক্ষকের খসড়া তালিকা প্রকাশ

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য বিষয়ভিত্তিক খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। খসড়া এ তালিকায় ১ হাজার ২৬৭ শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তা স্থান পেয়েছেন। প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো কর্মকর্তার মৃত্যুবরণ এবং চাকরি থেকে অব্যাহতি–সংক্রান্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের জানানোর জন্য বলা হয়েছে। সোমবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত খসড়া তালিকায় বিভিন্ন বিষয়ের সহযোগী অধ্যাপকদের নাম রয়েছে।
তালিকা প্রকাশ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অধিদপ্তরের তালিকায় যেসব সহযোগী অধ্যাপকের নামের পাশে এসিআর নেই বলে মন্তব্য রয়েছে, তাঁদের ৩ জুন ২০২৬–এর মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে এসিআর জমা দিতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া কোনো কর্মকর্তার নাম না থাকলে বা বর্তমান কর্মস্থল, পদোন্নতি ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদানের তারিখ ভুল থাকলে প্রমাণের কাগজপত্রসহ আগামী ৩ জুনের মধ্যে সরাসরি অধিদপ্তরের উপপরিচালকের (কলেজ-১) দপ্তরে জমা দিতে হবে।
