ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষায় সার্টিফিকেট কোর্স, এইচএসসি পাসে আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধীনে সেন্টার ফর অ্যারাবিক টিচিং ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (সিএটিটিআর) পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্স ইন বেসিক অ্যারাবিকে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটি ১২তম ব্যাচে সার্টিফিকেট কোর্স।

প্রোগ্রামের বিবরণ

১. কোর্সটির মেয়াদ: চার মাস।
২. ক্লাসের সময়: বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত।
৩. ক্লাস হবে: শুক্র ও শনিবার।
৪. কোর্স ফি: ১০ হাজার টাকা।

প্রোগ্রাম করলে শিখতে পারবেন

১. এ কোর্স করলে আরবি ভাষা বিশুদ্ধভাবে পাঠ করা যাবে।
২. আরবি ভাষায় কথোপকথন করা যাবে।
৩. সহজে আরবি ভাষা লেখা ও অর্থ অনুধাবন করা যাবে।

ভর্তির যোগ্যতা

১. প্রার্থীকে ন্যূনতম এইচএসসি পাস বা সমমান পাস হতে হবে।

ভর্তির বিস্তারিত তথ্য

১. আবেদন সংগ্রহ ও ভর্তির তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫।
সময়: বেলা তিনটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত।
৩. ক্লাস শুরুর তারিখ: ১৭ অক্টোবর ২০২৫।
৪. ভর্তির জন্য যোগাযোগ: আরবি বিভাগ, চতুর্থ তলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

  • বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট: www.du.ac.bd

