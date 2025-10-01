আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে অংশ নেবেন নাহিদ, কাজ করবেন অবহেলিতদের শিক্ষায়

বাংলাদেশের তরুণ দৌড়বিদ ও ব্যাংকার নাহিদুল ইসলাম নাহিদ আগামী ৯ নভেম্বর ভিয়েতনামের হ্যানয়ে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে অংশ নিতে যাচ্ছেন। তিনি কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন দৌড় প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। এবার দেশের সীমানা পেরিয়ে ভিয়েতনামের হ্যানয় আন্তর্জাতিক ম্যারাথনে বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নাহিদের এই অংশগ্রহণ কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের দিক নয়; বরং বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি অনুপ্রেরণার উৎস। বিশ্বব্যাপী আয়োজিত এ ধরনের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণ দেশের ক্রীড়াচর্চার প্রসার ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলবে।
নাহিদুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ‘দেশের মাটিতে দৌড়ানোর অভিজ্ঞতা দারুণ, কিন্তু আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেকে যাচাই করার সুযোগ পাওয়া এক ভিন্ন চ্যালেঞ্জ। আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের দৌড়বিদেরা বিশ্বমানের। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমি আমাদের সম্ভাবনা তুলে ধরতে চাই। কাজ করতে চাই অবহেলিতদের শিক্ষায়।’
নাহিদ মনে করেন, দৌড় কেবল শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যম নয়, এটি মানসিক দৃঢ়তা, শৃঙ্খলা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পতাকা তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া তাঁর জন্য যেমন এক বিশাল প্রাপ্তি, তেমনই দেশের তরুণদের জন্য একটি অনুপ্রেরণাদায়ী দৃষ্টান্ত। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের তরুণেরা যে ক্রীড়া ক্ষেত্রে নিজেদের দক্ষতা দেখাতে পারেন, নাহিদের এ অংশগ্রহণ তারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।
নাহিদ বলেন, ‘এরই মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছি এবং আমার ব্যাংকের অনুমোদন ও স্পনসরশিপের জন্য আবেদনও করেছি। এতে আনুষঙ্গিক খরচসহ অন্যান্য ব্যয়ভার সহজে মেটাতে সক্ষম হব।’