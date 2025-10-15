প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি ইস্যুতে সভা ডেকেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যারা থাকবেন

প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির খসড়া অধ্যাদেশের ওপর অংশীজনের মতামত গ্রহণের জন্য মতবিনিময় সভা ডেকেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২০ অক্টোবর এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
সভার নোটিশে বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’র খসড়া অধ্যাদেশটির ওপর অংশীজনের মতামত গ্রহণের নিমিত্ত এক মতবিনিময় সভা ২০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বেলা তিনটায় শিক্ষা উপদেষ্টার সভাপতিত্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে (কক্ষ নম্বর-১৮১৫, ভবন-৬) সভায় বসবেন তাঁরা। সভায় উপস্থিত থাকতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।
সভায় ইউজিসি চেয়ারম্যান, ঢাকা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ), অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয় অধিশাখা-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ও সাত কলেজের প্রশাসক, বাকি ছয় কলেজের অধ্যক্ষ, সব কলেজের শিক্ষক পরিষদের সভাপতি, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং উপযুক্ত প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।
ঢাকার সাতটি বড় সরকারি কলেজ একীভূত করে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ নামে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় করতে যাচ্ছে সরকার। প্রস্তাবিত এই কাঠামো নিয়ে কলেজগুলোর শিক্ষক–শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা আন্দোলন করছেন। পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি ঘিরে গত সোমবার ঢাকা কলেজ ক্যাম্পাসে একপর্যায়ে ইতিহাস বিভাগের এক সহযোগী অধ্যাপককে হেনস্তা ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের একজন ছাত্রকে মারধর এবং কলেজের শিক্ষক লাউঞ্জ ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। আবার আরেক পক্ষের অভিযোগ, স্নাতকের (সম্মানের) এক শিক্ষার্থীর ওপর হাত তোলা হয়েছে এবং এক ছাত্রের পা ভেঙে যায়। এ পরিস্থিতিতে উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রকে মারধর ও শিক্ষক হেনস্তার প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা কলেজের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্ররা রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড়ে জড়ো হয়ে ব্লকেড কর্মসূচি পালন করেন।