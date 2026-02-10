কিউএস ইউরোপ র্যাঙ্কিংস ২০২৬-এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থান অর্জন করেছে। গত বছর তৃতীয় অবস্থানে থাকা অক্সফোর্ড এবার শীর্ষে উঠে এসেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ডের ইটিএইচ জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়।
বিশ্বের শীর্ষ উচ্চশিক্ষা বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান কোয়াকারেলি সাইমন্ডস (QS) ইউরোপের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন ও ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (UCL) যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছে, আর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থান করছে পঞ্চম স্থানে।
শীর্ষ ১০–এ থাকা উল্লেখযোগ্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো—
৬ষ্ঠ: ইউনিভার্সিটি অব এডিনবরা
৭ম: কিংস কলেজ লন্ডন
৮ম: পিএসএল (প্যারিস)
৯ম: ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার
১০ম: ইকোল পলিটেকনিক
কিউএস র্যাঙ্কিং নির্ধারণ করা হয় বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে—যার মধ্যে রয়েছে গবেষণা ও উদ্ভাবন, শিক্ষার অভিজ্ঞতা, বৈশ্বিক সম্পৃক্ততা, কর্মসংস্থানযোগ্যতা ও একাডেমিক সুনাম।
এই র্যাঙ্কিং মূলত বিদেশে পড়াশোনায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে, যা ২০২৬ সালের জন্য ইউরোপের শীর্ষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে।ে