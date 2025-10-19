উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ বা বিএসএস পরীক্ষা, অটো পাস নিয়ে সতর্কতা

যাঁরা উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪ সালের বিএ বা বিএসএস প্রোগ্রামের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন বা করবেন, বাউবি কর্তৃপক্ষ তাঁদের ‘অটো পাস’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে বলে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। কতিপয় অসাধু ব্যক্তি ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে এটি করছেন বলে বাউবি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বাউবি এক নোটিশে এ কথা জানানো হয়েছে।
দরকারি তথ্য—
১.
সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। অন্যথায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
২.
একই সঙ্গে বাউবির বিএ বা বিএসএস প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী, টিউটর, সমন্বয়কারীসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্য বা গুজবে কান না দেওয়ার জন্যও অনুরোধ করা হয়েছে।
৩.
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রামসংশ্লিষ্ট যেকোনো তথ্যের জন্য বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট