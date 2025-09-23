শিক্ষার্থীর এআই ব্যবহার, কীভাবে সহজ করবে পড়াশোনাকে

শিক্ষার্থীদের জন্য এআই ব্যবহার যা পড়াশোনাকে দ্রুত, সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে এটি যেন তোমার ব্যক্তিগত শিক্ষক। এআই থেকে পাওয়া তথ্য যাচাই করে নেওয়া জরুরি। ভুল তথ্য থাকতে পারে। এআই কেবল সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করো, নিজের শেখার জায়গা কখনো কমানো উচিত নয়। পরীক্ষা বা অ্যাসাইনমেন্টে সবকিছু হুবহু কপি না করে নিজের ভাষায় লেখা উচিত। আগে যেখানে নোট তৈরি করতে অনেক সময় লাগত। জটিল কোনো অঙ্ক সমাধান করতে অনেক সমস্যায় পড়তে হতো। এখন এআইয়ের মাধ্যমে কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজটি সহজেই করা সম্ভব। সঠিকভাবে ব্যবহার করলে একজন ছাত্রের পড়াশোনার গতি ও দক্ষতা কয়েক গুণ বেড়ে যেতে পারে।
ইংরেজিতে যেকোনো বিষয়ের ওপর রচনা লিখতে হয়। ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হয়। কিন্তু সেখানে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। তোমার সেই লেখাটি ঠিক করে দেবে Grammarly। আর DeepL Translator বা QuillBot দিয়ে তোমরা যেকোনো বাংলা বাক্য সহজে ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারবে।
# উদাহরণ দেখে নাও: যদি লেখো, ‘He go to school’, Grammarly বলবে সঠিক বাক্য ‘He goes to school’।
# যে জনপ্রিয় টুলস ব্যবহার করতে পারো: Grammarly, QuillBot, DeepL Translator
বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর কাছে এখনো গণিত সবচেয়ে কঠিন বিষয়। সেই কঠিন গণিত এখন Photomath বা Microsoft Math Solver দিয়ে ছবি তুলে সমাধান জানা যায়। শুধু তা–ই নয়, প্রতিটি ধাপের ব্যাখ্যাও দেখা যায়। শিক্ষার্থীরা সহজেই অঙ্কগুলো বুঝতে পারবে।
# উদাহরণ দেখে নাও: একটি জটিল সমীকরণ বুঝতে হলে Photomath অ্যাপে শুধু ক্যামেরা দিয়ে স্ক্যান করলেই ধাপে ধাপে সমাধান দেখা যাবে।
# যে জনপ্রিয় টুলস ব্যবহার করতে পারো: Photomath, Microsoft Math Solver
ইংরেজি ভাষা শেখাটা প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে পড়াশোনা করার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এখনো প্রতিটি নতুন ভাষা শেখার জন্য Duolingo বা Elsa Speak দারুণ জনপ্রিয়। এগুলোতে প্রতিদিন ছোট ছোট লেসন করে ভাষা শিখতে পারো। অনুশীলন করতে পারো স্পোকেন ইংরেজির।
# যে জনপ্রিয় টুলস ব্যবহার করতে পারো: Duolingo, Elsa Speak
বড় বই থেকে কিংবা শিক্ষকের লেকচার থেকে নোট তৈরি করা এখন অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষার্থীরা ChatGPT বা Claude.ai–এর মতো এআই টুলস এটি সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত ও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তৈরি করে দেবে।
# উদাহরণ দেখে নাও: তুমি যদি ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কারণ’ লিখে ChatGPT-তে দাও।
# যে জনপ্রিয় টুলস ব্যবহার করতে পারো: ChatGPT, Claude.ai
একজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রেজেন্টেশন বানানো সব সময়ই ঝামেলার ব্যাপার। কিন্তু Canva Magic Design বা Tome AI ব্যবহার করলে শুধু বিষয় লিখে দিলেই দারুণ ডিজাইনের স্লাইড তৈরি হয়ে যাবে। এতে একজন শিক্ষার্থীর প্রেজেন্টেশন বানানো কোনো ঝামেলাই থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর প্রজেক্ট আইডিয়া তৈরিতেও সহজ হবে।
# উদাহরণ দেখে নাও: ‘Climate Change’ বিষয়টি লিখে দিলে Canva Magic Design সঙ্গে সঙ্গেই ছবি, টেমপ্লেট ও পয়েন্ট সাজিয়ে দেবে।
# যে জনপ্রিয় টুলস ব্যবহার করতে পারো: Canva, Tome AI
প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মডেল টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে নিজের প্রস্তুতি যাচাই করে নিতে পারো সহজেই। বিসিএস পরীক্ষা, প্রাথমিক নিয়োগ পরীক্ষা বা যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন অনুশীলন করা যায় এআই দিয়ে। Quizgecko কিংবা ChatGPT-তে বিষয় লিখে দিলে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর তৈরি হয়ে যায়।
# যে জনপ্রিয় টুলস ব্যবহার করতে পারো: Quizgecko, ChatGPT
অনেক শিক্ষার্থীই পড়ার সময় কোন বিষয়টা আগে করবে কোন বিষয়টা পরে করবে, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যায়। এআই দিয়ে সহজেই নিজের মতো ‘পড়ার পরিকল্পনা’ তৈরি করা যায়। Notion AI বা Todoist এআই সহজেই তোমার পড়াশোনার তালিকা সাজিয়ে দেবে।
# যে জনপ্রিয় টুলস ব্যবহার করতে পারো: Notion AI, Todoist
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অনেকেরই গবেষণা রিপোর্ট বা প্রবন্ধ লেখার কাজ করতে হয়। খুব সহজে রিপোর্ট গবেষণা বা প্রবন্ধ লেখার জন্য Perplexity AI বা Google Gemini (Bard) অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।
#যে জনপ্রিয় টুলস ব্যবহার করতে পারো: Perplexity AI, Google Gemini
*লেখক: প্রকাশ কুমার দাস, সহকারী অধ্যাপক, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা