সাত কলেজের লোগো
উচ্চশিক্ষা

সাত কলেজ: নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এবার ‘অধ্যাদেশ মঞ্চ’ করে আন্দোলনের ঘোষণা

বিশেষ প্রতিবেদকঢাকা

ঢাকার সাত কলেজের জন্য প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ জারির দাবিতে সড়ক অবরোধের পর এবার ভ্রাম্যমাণ ‘অধ্যাদেশ মঞ্চ’ করে আন্দোলন করার ঘোষণা দিয়েছে আন্দোলনকারী ‘সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলন’।

সংগঠনটি আজ রোববার সন্ধ্যায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে আগামীকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব থেকে একটি ভ্রাম্যমাণ ‘অধ্যাদেশ মঞ্চ’ উন্মোচন করা হবে। পাশাপাশি সাতটি ক্যাম্পাসে আরও পাঁচটি ‘অধ্যাদেশ মঞ্চ’ স্থাপন করা হবে।

সংগঠনটি বলেছে, প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা এই মঞ্চ থেকে দেশবরেণ্য রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষাবিদ ও অন্য সুধীজনদের আকৃষ্ট করবেন। পাশাপাশি দেশবাসীকে দাবির যৌক্তিকতা বোঝাবেন। ভ্রাম্যমাণ অধ্যাদেশ মঞ্চটি ১৯ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিটি ক্যাম্পাসে পালাবদল করে ভ্রমণ করবে। আর ২২ জানুয়ারি বেলা সাড়ে ১১টায় ভ্রাম্যমাণ অধ্যাদেশ মঞ্চ ও সাত ক্যাম্পাসে স্থাপন করা অধ্যাদেশ মঞ্চ নিয়ে শিক্ষার্থীরা রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড়ে এসে জমায়েত হবেন। ২২ জানুয়ারি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় অধ্যাদেশের খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হলে সায়েন্স ল্যাবের গণজমায়েত থেকে রাষ্ট্র ও দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে বিজয় মিছিল আয়োজন করা হবে। আর এর কোনোরূপ ব্যত্যয় ঘটলে ওই গণজমায়েত থেকেই যমুনা কিংবা সচিবালয়ের উদ্দেশে বৃহৎ পদযাত্রা করবেন শিক্ষার্থীরা।

কর্মসূচির কারণে সৃষ্টি হওয়া সাময়িক জনদুর্ভোগের জন্য রাজধানীবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাত কলেজের ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের নেতা ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অধ্যাদেশের খসড়াটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদের আসন্ন সভায় উপস্থাপন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, সাত কলেজের জন্য প্রস্তাবিত ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশের খসড়া চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে চূড়ান্ত খসড়া আজ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় আশা করছে, দ্রুততম সময়ে অধ্যাদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, আগামী বৃহস্পতিবার অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে খসড়া উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে। এ জন্য খসড়ার আইনি যাচাইয়ের (ভেটিং) বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গেও কথা বলা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, সম্প্রতি ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অধ্যাদেশ ২০২৫ ’–এর খসড়া পরিমার্জন করে নতুন খসড়া করা হয়েছে। নতুন খসড়া অনুযায়ী, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও কলেজগুলো তাদের বর্তমান স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ‘সংযুক্ত’ হিসেবে কার্যক্রম চালাবে। সহজভাবে বললে, এটি অনেকটাই এখনকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোর ব্যবস্থার মতোই, যদিও হুবহু অধিভুক্ত নয়।

