জাতীয় শিক্ষাক্রম : স্মার্ট বাংলাদেশের পথরেখা বনাম অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা ও বাস্তবতা

শিক্ষাক্রমের ধারণা

অলংকরণ: আরাফাত করিম

১৯৪৯ সালের শিক্ষাক্রম–বিশেষজ্ঞ রাফ টাইলার প্রদত্ত ধারণায় শিক্ষাক্রম–সম্পর্কিত এ সমস্যার কিছুটা সমাধান পাওয়া যায়। তিনি প্রথম বলেন, শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুল কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত শিক্ষার্থীর সব শিখন অভিজ্ঞতা। এতে দেখা যায়, তিনি শিক্ষাক্রমকে স্কুল পরিচালিত সব কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্যভিত্তিক ও পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতা করার ওপর জোর দিয়েছেন। এ ছাড়া ১৯৫০ সালে মাঝামাঝি শিক্ষার্থীর জীবনে স্কুলের প্রভাব প্রকটরূপে দেখা যায়। ফলে এ সময় শিক্ষাক্রমের ধারণা পরিমার্জন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে আমেরিকায় বেশ কিছু শিক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার পরিপ্রেক্ষিতে অনেক শিক্ষাবিদ শিক্ষাক্রমকে ‘নির্দেশনামূলক পরিকল্পনা’ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন।

নিচে কয়েকজন মনীষীর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো, এতে শিক্ষাক্রমের ধারণা বোঝাতে সহায়ক হবে—

হিলডা তাবা (১৯৬২): যুগের চিন্তাভাবনার অবয়বহীন ফসলই হলো শিক্ষাক্রম।

হুইলার (১৯৬৭): শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিখন অভিজ্ঞতা নির্বাচন, বিষয়বস্তু শনাক্তকরণ, বিষয়বস্তু সংগঠন, মূল্যায়ন ইত্যাদির একটি বৃত্তাকার গতিশীল কার্যক্রম।

মার্শ এবং স্ট্যাফোর্ড (১৯৮৮): শিক্ষাক্রম হলো ‘পরিকল্পনা’ ও ‘অভিজ্ঞতার’ পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি সেট যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।

শিক্ষাক্রমের বিবর্তন এবং উপরিল্লিখিত ধারণাগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায়, শিক্ষাক্রমের ধারণা যুগ যুগ ধরে নিম্নোক্তভাবে বিবর্তিত হয়েছে। যেমন: শিক্ষাক্রম হচ্ছে: ১. বংশানুক্রমিক সুসংবদ্ধ জ্ঞান, ২. মানসিক শৃঙ্খলা, ৩. স্কুল নিয়ন্ত্রিত অভিজ্ঞতা, ৪. পরিকল্পিত শিখন অভিজ্ঞতা, ৫. শিক্ষাদান পরিকল্পনা, ৬. শিখনফল, ৭. জ্ঞানমূলক/অনুভূতিমূলক বিষয়বস্তু এবং প্রক্রিয়া, ৮. প্রযুক্তিগত উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

এ সব দিক ব্যাখ্যা করে Daniel Tanner and Laurel N.Tanner ১৯৮০ সালে শিক্ষাক্রমের একটি কার্যকর সংজ্ঞা প্রদানের চেষ্টা করেন: ‘Curriculum is that reconstruction of knowledge and experience, systematically developed under the auspices of the school (or university) to enable the learner to increase his or her control of knowledge and experience.’