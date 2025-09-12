কানাডার সেরা দশ বিশ্ববিদ্যালয় কোনগুলো, জেনে নিন

কানাডা এখন বৈশ্বিক শিক্ষার অন্যতম একটি কেন্দ্র। একদিকে যেমন আছে কঠোর একাডেমিক মানদণ্ড, তেমনি আছে অন্তর্ভুক্তি, বৈচিত্র্য ও আধুনিকতার সমন্বয়। বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থী ও গবেষকেরা এখানে আসেন শিখতে এবং জ্ঞান বিনিময় করতে।
যদিও ভিসানীতি কঠোর হওয়ার কারণে ২০২৫ সালে শিক্ষার্থী ভিসার ৬২ শতাংশ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে কানাডা। এরপরও চিকিৎসা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পরিবেশবিজ্ঞানসহ নানা ক্ষেত্রে কানাডার উচ্চশিক্ষা খাত অনন্য। বৈশ্বিক মঞ্চে এটি একদিকে সুযোগ ও উৎকর্ষতার প্রতীক, অন্যদিকে প্রগতিশীল মূল্যবোধের বাতিঘর দেশটি।
২০২৫ সালের টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংস আবারও সেই সুনামকে দৃঢ় করেছে। বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে আবারও। এখানে কানাডার শীর্ষ দশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা দেওয়া হলো—
মোট স্কোর ৮৮.৩ নিয়ে টরন্টো আবারও প্রমাণ করেছে যে এটি কানাডার সেরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। গবেষণা পরিবেশে ৯৩.৫ ও গবেষণার মানে ৯৩.৪ স্কোর করে এটি বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করে যাচ্ছে। শক্তিশালী শিল্প খাতের সঙ্গে সংযোগ ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে এ অবস্থানে পৌঁছতে সাহায্য করেছে।
৭৭.৮ স্কোর নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার আন্তর্জাতিক মান প্রমাণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির গবেষণার স্কোর ৮৯.৭। টেকসই উন্নয়ন ও আন্তবিভাগীয় উদ্ভাবনে এর খ্যাতি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও গবেষকদের আকর্ষণ করছে।
৭৬.৭ স্কোর নিয়ে ম্যাকগিল গবেষণার উৎকর্ষের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আবেদনও (৯১.৬) ধরে রেখেছে। চিকিৎসা, আইন এবং জননীতি ক্ষেত্রে কানাডার অন্যতম সম্মানিত প্রতিষ্ঠান এটি।
৬৫.২ স্কোর নিয়ে ম্যাকমাস্টার আলাদা করে নজর কাড়ছে শিল্প খাতে এর অসাধারণ স্কোর ১০০-এর কারণে, যা এর শক্তিশালী পার্টনারশিপ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রতিফলন।
ম্যাকমাস্টারের সমান মোট স্কোর নিয়ে আলবার্টা এগিয়ে আছে শিল্প খাতের সহযোগিতা (১০০) ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে (৯০.৪)। সমৃদ্ধ গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
৬৪.৩ স্কোর নিয়ে মন্ট্রিয়াল ফরাসি ভাষাভিত্তিক উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যুক্ত করছে। গবেষণা ও আন্তর্জাতিক পার্টনারশিপে (৮৬.৮) এর শক্তিশালী অবস্থান এটিকে ফ্রাঙ্কোফোন ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রস্থল করেছে।
৬০.৯ স্কোর নিয়ে ওয়াটারলু প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে নেতৃত্বের জায়গা ধরে রেখেছে। উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ ও আন্তর্জাতিক পরিধি (৮৮.৪) বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম বাড়িয়েছে।
৫৯.২ স্কোর নিয়ে অটোয়ার দ্বিভাষিক পরিচয় এবং গবেষণার উৎকর্ষতা (৮৫.১) এর বৈশ্বিক অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে।
৫৫.৮ থেকে ৫৮.৬-এর মধ্যে স্কোর নিয়ে ক্যালগারি শিল্প খাতের শক্তিশালী সংযোগ (৮৮.৯) এবং গবেষণার মানে (৮৩.৬) উন্নতির ধারায় রয়েছে।
ওয়েস্টার্নও একই স্কোর ব্র্যাকেটে অবস্থান করছে। শিল্প খাতের অসাধারণ স্কোর ৯৯.৫ ও গবেষণার মান বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় একে এগিয়ে রেখেছে।
র্যাঙ্কিং কেবল একাডেমিক উৎকর্ষতার একটি চিত্র দেখায়। কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আসল ছবি আরও বড়। এখানে বিশ্বমানের প্রতিযোগিতার সঙ্গে আছে সহজলভ্যতা, গবেষণার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আছে কমিউনিটির প্রভাব। বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কানাডার উচ্চশিক্ষার প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট, এখানে পড়তে এলে আপনি এমন এক ভবিষ্যতের অংশ হবেন, যা যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি গতিশীল।