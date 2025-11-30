জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ছুটি স্থগিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ছুটি স্থগিত করা হয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আগামী ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এ ছুটি ছিল। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা, জকসু নির্বাচন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ভূমিকম্প) কারণে একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ছুটি পরবর্তী একাডেমিক কাউন্সিলে রিপোর্ট সাপেক্ষে স্থগিত করা হলো।
চলতি বছরের ২৮ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি পর্যন্ত এ ছুটি দেওয়ার কথা ছিল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ছুটি পরবর্তী সময়ে প্রদান করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
এদিকে ভূমিকম্পের কারণে জকসু নির্বাচনী তফসিলের ক্রম-১১ অনুযায়ী, প্রার্থীদের ২৭ নভেম্বর ও ৩০ নভেম্বরের ডোপ টেস্টের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। ডোপ টেস্টের নতুন সময়সূচি পরে জানানো হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল প্রশাসন।
জকসুর তফসিল অনুযায়ী, আগামী ৩ ডিসেম্বর জকসু নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে। এরপর ৪ ডিসেম্বর, ৭ ডিসেম্বর ও ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। প্রত্যাহার করা প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর।
এরপর ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীরা তাঁদের নির্বাচনী প্রচারণা চালাবেন আর ২২ ডিসেম্বর ভোট হবে। তফসিল অনুযায়ী, নির্বাচনের দিনই ভোট গণনা ও ২২–২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ফল ঘোষণা হবে।