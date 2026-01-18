জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগে নতুন প্রজ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিয়োগের নিয়ম সংশোধন করা হয়েছে। ২৮ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭১তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, কলেজের অধ্যক্ষ পদ শূন্য হলে থাকলে উপাধ্যক্ষ বা কলেজের জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের ১০ জনের মধ্য থেকে ৩ জনের একটি প্যানেল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হবে। ভাইস-চ্যান্সেলর এই তালিকা থেকে যেকোনো একজনকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ দেবেন। সংশ্লিষ্ট কলেজে যোগদানের তারিখ অনুযায়ী শিক্ষকদের জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হবে।

প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ছয় মাস। বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রভাষক পদমর্যাদার শিক্ষককেও অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, তবে সেটিও ছয় মাসের বেশি স্থায়ী হবে না।

এ ছাড়া প্যানেলভুক্ত শিক্ষকের কেউ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে অন্য শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

