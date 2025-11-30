বিগ ফোর-এর জায়গায় কি উচ্চশিক্ষার নতুন গন্তব্যে জার্মানি, ফ্রান্স ও স্পেন

আন্তর্জাতিক শিক্ষার গন্তব্যে কি বড় পরিবর্তন আসতে চলছে? এটি বলার কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া, প্রচলিত ‘বিগ ফোর’ দেশের বাইরে এখন আরও বেশি শিক্ষার্থী ইউরোপের দিকে ঝুঁকছেন। অ্যাপ্লাইবোর্ড–এর একটি প্রতিবেদনে এমনটাই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ‘অ্যাপ্লাইবোর্ড ২০২৬ ট্রেন্ডস রিপোর্ট: বিল্ডিং অ্যান্ড রিবিল্ডিং গ্লোবাল এডুকেশন’ শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে ৬ দশমিক ৯ মিলিয়ন শিক্ষার্থী বিদেশে পড়তে গেছেন। এ সংখ্যা ২০৩০ সালে বেড়ে দাঁড়াবে এক কোটির বেশি।
প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থী পরামর্শদাতাদের প্রায় তিন–চতুর্থাংশ জানিয়েছে, শিক্ষার্থীরা বিকল্প গন্তব্য ভাবছেন। নতুন এই শীর্ষ ১০টি গন্তব্যের মধ্যে আটটিই ইউরোপে।
ইউরোপে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে জার্মানি এখন অন্যতম সবচেয়ে শক্তিশালী একটি গন্তব্য। ২০২৪–২৫ শীতকালীন সেমিস্টারে দেশটিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী চার লাখ ছাড়িয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
জার্মানি বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয়তার অন্যতম মূল কারণ হলো, পড়াশোনা শেষে চাকরি করার সুযোগ বেশি, দীর্ঘ মেয়াদে থাকার সুবিধা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্প্রসারিত দ্বৈত নাগরিকত্ব নীতি।
২০২৫ সালের অক্টোবরে ফাস্ট ট্র্যাক নাগরিকত্ব ব্যবস্থা বন্ধ করা হলেও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এখনো পাঁচ বছরের সাধারণ নাগরিকত্বের প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারছেন।
প্রতিবেদন বলছে, জার্মানিতে আসা আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের দুই–তৃতীয়াংশই স্নাতক শেষে দেশে থেকেই কাজ করতে চান। হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর আন্তর্জাতিক স্নাতক ব্যাচ রাষ্ট্রীয় খরচের তুলনায় ১৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন ইউরো বেশি রাজস্ব যোগ করে।
জার্মানি শিক্ষার্থীবান্ধব উদ্যোগও নিচ্ছে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতে স্নাতকোত্তর আকর্ষণ করতে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে চালু হয়েছে ‘একাডেমিক হরিজনস–অ্যাট্রাকটিং গ্লোবাল মাইন্ডস’। শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক ও সাশ্রয়ী বাসস্থান তৈরি করতে ‘জঙ্গেস ওহেনেন’ নির্মাণ পরিকল্পনাও কার্যকর করেছে দেশটি।
২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষে রেকর্ড ৪ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন ফ্রান্সের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোয়। এর ফলে এখন ইউরোপের শীর্ষ বিকল্প শিক্ষা গন্তব্য হয়ে উঠছে দেশটি। আগের বছরের তুলনায় এ বৃদ্ধি ৩ শতাংশ বেশি।
নতুন ভিসা নির্দেশিকার কারণে পড়াশোনা শেষে চাকরিতে যাওয়ার জটিল রুটগুলো একীভূত করা হয়েছে, একটি জাতীয় বেতনকাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য পোস্ট স্টাডি ওয়ার্কের পথ আরও সহজ ও স্বচ্ছ হয়েছে দেশটিতে।
স্পেনের জনপ্রিয়তাও দ্রুত বাড়ছে। অ্যাপ্লাইবোর্ডের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৫ সালের জুনে অনুমোদিত ‘এডুব্রিজ টু স্পেন’ প্রোগ্রাম যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞায় ক্ষতিগ্রস্ত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত ভর্তি ও ভিসা–সুবিধা দিচ্ছে।
২০২৫ সালের মে থেকে কার্যকর নতুন অভিবাসন নীতিতে রয়েছে—শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা কাজ করতে পারবেন, কোর্সের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত অনলাইনে করা যাবে, আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে চাকরির অফার গ্রহণযোগ্য, পরিবারের সদস্যরা স্পেনের ভেতর থেকেই রেসিডেন্স পারমিটের আবেদন করতে পারবেন।
২০২২–২৩ শিক্ষাবর্ষে স্পেনে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ছিলেন প্রায় ২ লাখ ৪২ হাজার, যা আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি ৮ শতাংশ। কলম্বিয়া ও মেক্সিকো থেকে স্পেনে শিক্ষার্থী বাড়ছে সবচেয়ে বেশি।
স্পেনের সহজ ভিসা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক নীতি ও নমনীয় কাজের সুযোগ দেশটিকে বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের কাছে দ্রুত আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করছে।
তথ্যসূত্র: ইকোনমিকস টাইমস