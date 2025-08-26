ইউজিসির হিট প্রকল্প: ১৫১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে চুক্তি সই আগামীকাল

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) হায়ার এডুকেশন এক্সিলারেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন (হিট) প্রকল্পের আওতায় গবেষণা উপ-প্রকল্পের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। নির্বাচিত ১৫১টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আগামীকাল বুধবার ইউজিসির চুক্তি সই হবে।
হিট প্রকল্পের উপ–প্রকল্প নির্বাচনপ্রক্রিয়া এবং বাস্তবায়নে চুক্তি স্বাক্ষর বিষয়ে আজ মঙ্গলবার ইউজিসিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়।
দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে পাঁচ বছর মেয়াদি হিট প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ হাজার ১৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫০ দশমিক ৯৬ শতাংশ বহন করবে বাংলাদেশ সরকার। বাকি ৪৯ দশমিক ৪ শতাংশ বহন করবে বিশ্বব্যাংক। উচ্চশিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে গ্র্যাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। এর আওতায় বাজার চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ একাডেমি প্রতিষ্ঠা, বিডিআরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম বেগবান করা, ইনোভেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা, প্রতিযোগিতামূলক গবেষণার উদ্ভাবনী প্রকল্প চালু করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ বলেন, হিটের বিভিন্ন উপ–প্রকল্প মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্রে সব ধরনের উদ্যোগ নিশ্চিত করেছে ইউজিসি। তিনি বলেন, হিট প্রকল্পে ব্যক্তিগতভাবে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব জমা দেওয়ার সুযোগ নেই। উপ-প্রকল্প প্রস্তাবগুলো শিক্ষকেরা নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কমিটি ও উপাচার্যের অনুমোদনের মাধ্যমে জমা দিয়েছেন। ফলে প্রকল্প প্রস্তাব নির্বাচনে আবেদনকারীর রাজনৈতিক আদর্শ দেখা ইউজিসির এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না। নিরপেক্ষ প্রকল্প মূল্যায়ন করা হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান, হিটের প্রকল্প পরিচালক অধ্যাপক আসাদুজ্জামান, ইউজিসির জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক শামসুল আরেফিন প্রমুখ। সংবাদ সম্মেলনে ইউজিসির সদস্যসহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।