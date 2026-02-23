ইন্দোনেশিয়ার আজকা মৌওলা ইসকান্দার মুদা ইস্তাম্বুলের কোচ ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছেন
তুরস্ক উচ্চশিক্ষায় মুসলিম শিক্ষার্থীদের এখন শীর্ষ গন্তব্য

লেখা: নিক্কেই এশিয়া, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক

মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র হতে চায় তুরস্ক। দেশটির শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এ জন্য নানা পরিকল্পনা নিয়েছে। এর সুফলও পেতে শুরু করেছে দেশটি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তুরস্কের প্রতি অন্য শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের পাশাপাশি শিক্ষার মান, ভৌগোলিক নিকটতার কারণেও তুরস্কে মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ–সংক্রান্ত সিনানা তাভসানের প্রতিবেদনে তুলে ধরা হলো—

ইন্দোনেশিয়ার আজকা মৌওলা ইসকান্দার মুদা তুরস্কের ইস্তাম্বুলের নামকরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কোচ ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছেন। ২৬ বছর বয়সী ইসকান্দার মুদা বলেন, ‘আমার লক্ষ্য অনেক বড়। আমি কম্পিউটিংয়ের ভবিষ্যৎ বদলে দিতে চাই।’ সেই স্বপ্ন পূরণ করতে ভবিষ্যতে এনভিডিয়া, ইন্টেল ও মাইক্রোসফটের মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে চান তিনি।

আজকা মুদা জানান, ইউরোপের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ থাকলেও তিনি স্নাতক ডিগ্রির জন্য বেছে নিয়েছিলেন আংকারার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন অন্যতম শীর্ষ বিদ্যাপীঠ মিডল ইস্ট টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি (মেটু)। তাঁর ভাষায়, শিক্ষা ব্যয় একই হলেও মেটুতে গবেষণার সুবিধা বেশি।

তুরস্কে এ রকম শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিনকে দিনকে বাড়ছে। বর্তমানে দেশটিতে শুধু ইন্দোনেশিয়া থেকেই পড়ছে ৫ হাজার ৪৬০ জনের বেশি শিক্ষার্থী, যা গত এক দশকে বেড়েছে প্রায় ৬৫৫ শতাংশ। পাকিস্তানি শিক্ষার্থীর সংখ্যা একই সময়ে চার গুণ বেড়ে ৬ হাজার ৭৫ ছাড়িয়েছে। বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা গত ১০ বছরে বেড়েছে ২৫১ শতাংশ। শুধু ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে এই সংখ্যা পৌঁছেছে রেকর্ড ৩ লাখ ৭৯ হাজারে, জানাচ্ছে তুরস্কের উচ্চশিক্ষা পরিষদ (ওয়াইওকে)।

তুর্কি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের প্রথমে এক বছর ভাষা কোর্স করতে হয়। এরপর চার বছরের স্নাতক ক্লাস শুরু হয়।

২০১৩ সালে তুরস্কে বিদেশি শিক্ষার্থীর হার ছিল শূন্য দশমিক ৯ শতাংশ, সেখানে এখন এই ২০২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৫ শতাংশে। তুরস্কের লক্ষ্য ২০২৮ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৫ লাখে উন্নীত করা ও পরবর্তী সময়ে তা দ্বিগুণ করা।

ওয়াইওকের সভাপতি এরল ওজভার বলেন, তুরস্ক এখন শিক্ষার্থী টানার প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশের সঙ্গে সমানতালে চলছে। তুরস্কে বিদেশি শিক্ষার্থীর ৮০ শতাংশই আসে মুসলিম-অধ্যুষিত দেশ থেকে। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে এবং ১৪ শতাংশ আফ্রিকার দেশগুলো থেকে।

এরল ওজভার বলেন, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনই তুরস্কে মুসলিম শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার মান, ভৌগোলিক নিকটতা ও তুলনামূলক স্বল্প শিক্ষাবয়সও শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করছে।
আজকা মুদার কথায়ও সেই বাস্তবতা চিত্র ফুটে ওঠে। মেটুতে করা তার গবেষণা নিবন্ধ কোচ ইউনিভার্সিটির নজরে পড়ে। ফলাফল পূর্ণ বৃত্তি পেয়ে যান তিনি, যাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে— শিক্ষা ব্যয়, ডরমিটরি ও মাসিক ভাতা। তিনি জানান, ফোটনিক নিউরাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করার সময় নিজের ডিজাইন করা অপটিক্যাল চিপ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিথোগ্রাফি মেশিনে ঘণ্টায় মাত্র ১৫০ লিরা (প্রায় ৩ ডলার) খরচে তৈরি করতে পারছেন। চিপ তৈরিতে তার মোট খরচ হয়েছে মাত্র ২ হাজার লিরা, যা ইউরোপে হলে হাজার হাজার ইউরো ব্যয়ের আশঙ্কা ছিল।

তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম দেশে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা

২০২৬ সালের টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‌্যাঙ্কিংয়ে তুরস্কের চারটি বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ ৫০০–এর তালিকায় আছে। সেগুলোর মধ্যে সবার ওপরে কোচ ইউনিভার্সিটি, তারপর মেটু ও ইস্তাম্বুলের বেসরকারি সাবাঞ্জি ইউনিভার্সিটি। শীর্ষ ১০০০–এর তালিকায় তুরস্কের ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

বিদেশে থেকে তুরস্কে পড়তে আসা শিক্ষার্থীর সংখ্যায় ৬৫ হাজার ৮৮৪ জন শিক্ষার্থী নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে তুর্কমেনিস্তান, যা মোট বিদেশি শিক্ষার্থীর ১৭ শতাংশের বেশি। এরপরেই আছে সিরিয়া, আজারবাইজান, ইরান, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তান।

এরল ওজভার জানান, দক্ষিণ এশিয়া, আসিয়ান ও পূর্ব এশিয়া থেকে আরও শিক্ষার্থী আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে তুরস্ক। কারণ, উচ্চশিক্ষার চাহিদা এই অঞ্চলগুলোতে দ্রুত বাড়ছে। এরই মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের সঙ্গে উচ্চশিক্ষায় সহযোগিতা চুক্তি করেছে তুরস্ক।

এ ছাড়া তুর্কি বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি সংগঠনগুলো আজারবাইজান, উজবেকিস্তান ও কাজাখস্তানে একাডেমিক ইউনিট খুলেছে। ইরাক ও পাকিস্তানেও একই পরিকল্পনা রয়েছে দেশটির।

গত বছরের অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান জানান, বিদেশি শিক্ষার্থীরা তাঁদের ৯৫ শতাংশ টিউশন, বাসস্থান ও অন্যান্য ব্যয় নিজেরাই বহন করেন এবং তাঁরা তুরস্কের অর্থনীতিতে বছরে ৩ বিলিয়ন বা ৩০০ কোটি ডলার অবদান রাখে।

তবে কিছু শিক্ষাবিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি মান কমিয়ে বেশি শিক্ষার্থী নেওয়ার সমালোচনা করেন। শিক্ষাবিশেষজ্ঞ ও লেখক আব্বাস গাচলু বলেন, ফি-নির্ভর আকর্ষণ থাকলেও ভর্তি মানোন্নত করা গেলে শিক্ষার মানও বাড়বে। তিনি জানান, শিক্ষার্থীর মান নিশ্চিত করতে তাঁরা টিআর-ওয়াইওএস নামে নিজেদের বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষা ব্যবহারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে উৎসাহিত করছেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড— ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালোরিয়েট, জার্মান আবিতুর ও স্যাটের (আমেরিকার কলেজে ভর্তির পরীক্ষা) ফলাফলও মূল্যায়ন করে থাকে।

বর্তমানে তুরস্কে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ৭৫ শতাংশ তুর্কি ভাষায় পড়ানো প্রোগ্রামে ভর্তি হন। আর ২৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করেন। তুরস্কের সরকার ইংরেজি কারিকুলামে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়াতে চায়। তুর্কি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের প্রথমে এক বছর ভাষা কোর্স করতে হয়। এরপর চার বছরের স্নাতক ক্লাস শুরু হয়।

তুর্কি ও অন্য তুর্কিক ভাষা দক্ষিণ ককেশাস, মধ্য এশিয়া, বলকান ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বজুড়ে তুর্কি টিভি নাটকের জনপ্রিয়তাও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়িয়েছে।

মধ্য এশিয়ার মতো মধ্যপ্রাচ্য থেকেও তুরস্কে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থী আসেন। বিশেষ করে সিরিয়া, ইরান, ইরাক, মিসরসহ অন্যান্য দেশ থেকে।

তুরস্কে পাকিস্তানের শিক্ষার্থীরা

ইস্তাম্বুলের রাষ্ট্রীয় ইয়িলদিজ টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটির পাকিস্তানি শিক্ষার্থী ২১ বছর বয়সী মোহাম্মদ বিলাল হাসান জানান, তাঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা ভাষা। কোর্স ইংরেজিতে হলেও অনেক অধ্যাপক মাঝেমধ্যেই তুর্কিতে ফিরে যান। তাই তুর্কি ভাষা জানা জরুরি।

ইরানের সামার কাজেমিনেজাদ, ইয়িলদিজের তৃতীয় বর্ষের ব্যবসা-প্রশাসনের শিক্ষার্থী, প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে চেয়েছিলেন। ট্রাম্প প্রশাসনের নীতির কারণে সম্ভব হয়নি। এরপর কানাডায় আবেদন করেন, কিন্তু করোনাভাইরাসের কোভিডের বিলম্বে তাঁর ভিসা শেষ হয়ে যায়।

ওজভার বলেন, যেসব শিক্ষার্থী ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির কারণে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে পারছেন না, তাঁদের জন্য তুরস্ক ‘একটি নিরাপদ ও মানসম্মত বিকল্প’। সেই লক্ষ্যেই তাঁরা আন্তর্জাতিক শিক্ষা মেলায় অংশগ্রহণ বাড়াচ্ছেন এবং জোরেশোরে ডিজিটাল প্রচার চালাচ্ছেন।

ইরানের আজারবাইজানি তুর্কিক জনগোষ্ঠীর সদস্য সামার কাজেমিনেজাদ জানান, তুরস্ক তাঁর কাছে অনেকটা নিজের বাড়ির মতোই। বার্ষিক টিউশন ৫০ হাজার লিরা (১ হাজার ১৪৬ ডলার) ছাড়াও তিনি মাসে ২৫০-৩০০ ডলার ব্যয় করেন (আবাসন ছাড়া)। তবে তুরস্কের ৩০ শতাংশের বেশি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে উদ্বিগ্ন কাজেমিনেজাদ। তিনি বলেন, ‘তুরস্ক আমার কাছে নিজের ঘরবাড়ির মতোই। ইস্তাম্বুল থেকে ইরানে যেতে মাত্র তিন ঘণ্টার ফ্লাইট। সংস্কৃতি, জীবনের খরচ, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা—সবই আমাদের দেশের মতো।

