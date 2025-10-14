উচ্চশিক্ষা

যুক্তরাষ্ট্রে স্বল্প খরচে পড়াশোনার ১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

প্রথম আলো ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে কলেজ শিক্ষা বরাবরই ব্যয়বহুল। চার বছরের কলেজ শিক্ষার গড় খরচ ৩০ হাজার ডলারের মতো। কিন্তু নতুন একটি প্রতিবেদন দেখাচ্ছে, কম খরচে ভালো মানের শিক্ষা পাওয়া সম্ভব।

দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ২০২৬ সালের সেরা ১০টি কলেজের র‌্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। তালিকায় কলেজের নেট প্রাইস, ফেডারেল ও স্কুলভিত্তিক অর্থসহায়তা, অনুদান ও বৃত্তি পাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা যে খরচ বহন করেন ও গ্র্যাজুয়েটদের আয়ের ওপর স্কুলের প্রভাব বিবেচনা করা হয়েছে। শেষের মানটি বের করা হয়েছে উচ্চবিদ্যালয় শেষ শিক্ষার্থীদের আয়ের সঙ্গে কলেজ গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যবর্তী আয়ের পার্থক্য হিসাব করে।

শীর্ষ ১০ তালিকার মধ্যে সাতটি কলেজ নিউইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক (সিইউএনওয়াই) নেটওয়ার্কের। আইভি লিগ থেকে স্থান পেয়েছে মাত্র একটি কলেজ।

ম্যানহাটানের বারাচ কলেজ শীর্ষ স্থানে রয়েছে টানা তৃতীয় বছর। নেট প্রাইস মাত্র ২ হাজার ৯৭৮ ডলার। সেখানকার শিক্ষার্থীরা উচ্চবিদ্যালয় শেষ শিক্ষার্থীদের চেয়ে গড়ে ৪৯ হাজার ৪৯৯ ডলার বেশি আয় করেন। ২০১৭ সালের নিউইয়র্ক টাইমস বিশ্লেষণ অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের প্রায় অর্ধেকই দেশের নিম্ন ২০ শতাংশ আয়ের পরিবারের। কিন্তু অনেকেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দেশের শীর্ষ ২০ শতাংশে পৌঁছান।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে আইভি লিগের একমাত্র প্রতিষ্ঠান প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি। এটি তালিকার অষ্টম স্থানে। নেট প্রাইস ১০ হাজার ৫৫৫ ডলার ও গ্র্যাজুয়েটদের আয়ের প্রভাব ৮৯ হাজার ৩৬৮ ডলার।

সেরা ১০ কলেজ, ২০২৬ (ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল র‌্যাঙ্কিং)

১. বারাচ কলেজ (সিইউএনওয়াই): খরচ ২ হাজার ৯৭৮ ডলার

২. হান্টার কলেজ (সিইউএনওয়াই): খরচ ২ হাজার ৪৪৬ ডলার

৩. ব্রুকলিন কলেজ (সিইউএনওয়াই): খরচ ২ হাজার ৯৪৩ ডলার

৪. সিটি কলেজ অব নিউইয়র্ক (সিইউএনওয়াই): খরচ ৩ হাজার ৪৮৬ ডলার

৫. জন জে কলেজ অব ক্রিমিনাল জাস্টিস (সিইউএনওয়াই): খরচ ৩ হাজার ৪৬ ডলার

৬. কোয়েন্স কলেজ (সিইউএনওয়াই): খরচ ৩ হাজার ৮৩০ ডলার

৭. লেহম্যান কলেজ (সিইউএনওয়াই): খরচ ৩ হাজার ৪৮২ ডলার

৮. প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি (আইভি): খরচ ১০ হাজার ৫৫৫ ডলার

৯. স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি: খরচ ১২ হাজার ১৩৬ ডলার

১০. ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, লস অ্যাঞ্জেলেস: খরচ ৪ হাজার ১১৩ ডলার

স্বল্প খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য নিউইয়র্কের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নির্ভর করছেন অনেকেই।

