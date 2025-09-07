রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বিভাগে এমএস প্রোগ্রাম, আবেদন শেষ ১০ সেপ্টেম্বর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান অনুষদের অধীন মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে ২০২১–২২, ২০২২–২৩ ও ২০২৩–২৪ শিক্ষাবর্ষে এমএস প্রথম সেমিস্টারে শূন্য আসনে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদনকারীদের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ থেকে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) পাস করা শিক্ষার্থীরা বিভাগের মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন।
১. যোগ্যতা: স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।
২. আবেদনকারী যে বিভাগ বা সমরূপ বিভাগ থেকে স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) পাস করেছেন, শুধু সে বিভাগে বা সমরূপ বিভাগে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।
৩. স্নাতক বা স্নাতক (সম্মান) পাসের পর তিন শিক্ষাবর্ষের মধ্যে ভর্তির জন্য আবেদনের সুযোগ থাকবে।
৪. মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তি ও একাডেমিক কার্যক্রম বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।
৫. ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট অধিকর্তার তত্ত্বাবধানে নিজ নিজ বিভাগ কর্তৃক এ পরীক্ষা পরিচালিত হবে।
৬. ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফি এক হাজার টাকা।
১. আবেদনপত্রের সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতার সব সার্টিফিকেট, মার্ক সার্টিফিকেট ও শেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্রের সত্যায়িত কপি এবং দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে।
২. সাক্ষাৎকারের সময় সব সার্টিফিকেট, মার্ক সার্টিফিকেট ও অন্যান্য দলিলের মূল কপি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে এবং প্রদর্শন করতে হবে।
৩. সাক্ষাৎকার শেষে মেধাক্রমের ভিত্তিতে নির্ধারিত আসনে নির্বাচিত প্রার্থীদের ভর্তির জন্য সুপারিশ করা হবে।
৪. আবেদনকারীদের নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগৃহীত মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট ভর্তির সময় জমা দিতে হবে।
১. নিজ নিজ বিভাগে এক ঘণ্টার লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
২. বিএসসি (সম্মান)–এর পাঠ্যক্রমের ওপর ১০০ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তর পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
৩. ভর্তি পরীক্ষায় পাস করার জন্য ৪০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
১. আবেদনের শেষ তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকেল চারটা।
২. ভর্তি পরীক্ষার তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
৩. পরীক্ষার সময়: বেলা ১১টা।
৪. ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বেলা তিনটা।
# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট: www.ru.ac.bd