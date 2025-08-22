শিক্ষা মন্ত্রণালয়
উচ্চশিক্ষা

শিক্ষা ক্যাডার ছেড়ে ৬ কর্মকর্তা যোগ দিলেন প্রশাসন-খাদ্য-কর ক্যাডারে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ছয় কর্মকর্তা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁরা শিক্ষা ক্যাডারের চাকরি ছেড়ে কর ক্যাডার, পুলিশ, খাদ্য ও প্রশাসন ক্যাডারে যোগ দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ওই কর্মকর্তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮–এর ৫৩ ধারা অনুযায়ী অন্য ক্যাডারের চাকরিতে যোগ দেওয়ার জন্য শিক্ষা ক্যাডারের চাকরি থেকে তাঁদের স্বেচ্ছায় ইস্তফা গ্রহণ করা হলো।

মো. রেদোয়ানুল করিম লক্ষ্মীপুরের রায়পুর সরকারি কলেজের প্রভাষক ৪৩তম বিসিএস কর ক্যাডারে সহকারী কর কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

মো. মাজহারুল ইসলাম লক্ষ্মীপুরের আ স ম আবদুর রব সরকারি কলেজের প্রভাষক পুলিশ ক্যাডারে সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

মো. ইউসুফ আলী হবিগঞ্জের বৃন্দাবন সরকারি কলেজের প্রভাষক সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

বিদুর কুমার প্রাং নওগাঁর সরকারি বসির উদ্দিন মেমোরিয়াল কো–অপারেটিভ মহিলা কলেজের প্রভাষক খাদ্য ক্যাডারে সহকারী খাদ্যনিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

মো. আলাউদ্দিন আকন্দ সিরাজগঞ্জের কাজিপুর সরকারি মনসুর আলী কলেজের প্রভাষক প্রশাসন ক্যাডারে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

শ্যামল মল্লিক লক্ষ্মীপুর সরকারি কলেজের প্রভাষক খাদ্য ক্যাডারে সহকারী খাদ্যনিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

