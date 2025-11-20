যুক্তরাজ্যে নতুন যুগের পড়াশোনা: কোন বিষয়গুলো ট্রেন্ডে?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে দ্রুত বদল হচ্ছে বিশ্বব্যাপী শিল্প খাত। একই সঙ্গে পুনর্গঠন করছে কর্মসংস্থানের ধরন। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে STEM শিক্ষা—বিজ্ঞান (Science), প্রযুক্তি (Technology), প্রকৌশল (Engineering) ও গণিত (Mathematics)।
যুক্তরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণানির্ভর শিক্ষা ও উদ্ভাবনের ওপর আরও জোর দিচ্ছে। দেশটির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান STEM ও উদীয়মান প্রযুক্তিবিষয়ক প্রোগ্রাম সম্প্রসারণ করছে। উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, অভিযোজনক্ষমতা ও জটিল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন করতে পারা।
ব্রিটিশ কাউন্সিলের মতে, যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেসব নতুন ও প্রভাবশালী ডিসিপ্লিনে বেশি জোর দিচ্ছে, সেগুলো ভবিষ্যৎ উদ্ভাবনের নেতৃত্ব দেওয়ার সক্ষমতা তৈরি করছে।
ডেটা-চালিত বিশ্বে ডেটা সায়েন্স হয়ে উঠেছে অন্যতম চাহিদাসম্পন্ন ক্ষেত্র। যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিসংখ্যান, প্রোগ্রামিং, মেশিন লার্নিংসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে জটিল ডেটা বিশ্লেষণ শেখানো হয়। স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, জলবায়ু গবেষণা, ডিজিটাল মার্কেটিংসহ অনেক সেক্টরে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে।
যুক্তরাজ্যের এআই প্রোগ্রামগুলোতে বুদ্ধিমান সিস্টেম, মেশিন লার্নিং, রোবোটিকস, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ও কম্পিউটার ভিশনের মতো বিষয় শেখানো হয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিগত চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে এসব কোর্স গ্র্যাজুয়েটদের প্রস্তুত করে।
বিশ্বব্যাপী সাইবার হুমকি বাড়তে থাকায় নিরাপত্তাবিদ্যা দিন দিন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এই ক্ষেত্র ডিজিটাল সিস্টেম সুরক্ষা, উন্নত নজরদারি প্রযুক্তি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার ওপর জোর দেয়। সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই সাইবার নিরাপত্তাবিশেষজ্ঞদের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকসই উন্নয়ন বৈশ্বিক অগ্রাধিকার হওয়ায় পরিবেশবিজ্ঞান এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্র। যুক্তরাজ্যের প্রোগ্রামগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা, নীতিনির্ধারণ ও প্রযুক্তিকে একত্র করে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহায়তা করে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, পরিবেশনীতি, সংরক্ষণ ও টেকসই নগর–পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে।
স্কটিশ হাইল্যান্ডস থেকে জুরাসিক কোস্ট পর্যন্ত বৈচিত্র্যময় ভূতাত্ত্বিক গঠনের কারণে যুক্তরাজ্য জিওসায়েন্স অধ্যয়নের একটি শীর্ষ স্থান। বিস্তৃত মাঠপর্যায়ের কাজ, আধুনিক গবেষণাসুবিধা এবং ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভের মতো প্রতিষ্ঠানের সহায়তা শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদান করে। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা—এসব ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বাড়ায় ক্যারিয়ারের সম্ভাবনাও শক্তিশালী।
STEM ও নতুন প্রজন্মের এসব প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের শিক্ষা, আধুনিক গবেষণার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের পথ খুলে দেয়। যুক্তরাজ্যে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহীরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্টাডি ইউকে প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন।
তথ্যসূত্র: এনডিটিভি