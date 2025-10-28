জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে চালু হলো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ নভেম্বর ২০২৫। এই ‘জকসু নির্বাচন’কে সামনে রেখে সব প্রার্থীদের নির্বাচনী ইশতেহার, ভাবনা ও পূর্ববর্তী অবদানকে এক প্ল্যাটফর্মে সহজে দেখানোর লক্ষ্যে ওয়েবসাইট চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগ।
# এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ঠিকানা হলো: jnucsu.com
১. এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রার্থীরা তাঁদের নির্বাচনী প্রোফাইল তৈরি করে ইশতেহার, চিন্তাভাবনা ও পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবেন।
২. সমসাময়িক যেকোনো বিষয়ে ব্লগ লেখার সুযোগও থাকবে।
৩. ভোটাররাও তাঁদের পছন্দের প্রার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি মতামত জানাতে পারবেন।
৪. ব্লগের মাধ্যমে নিজেদের মতামত ও প্রত্যাশা প্রকাশ করতে পারবেন।
প্রচলিত কাগজনির্ভর পোস্টার–সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে অনলাইনভিত্তিক এই প্রচারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে বলে জানা গেছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর আবাসন–সুবিধা না থাকায় প্রার্থীদের প্রচারণায় যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এই নতুন প্ল্যাটফর্ম তা কাটিয়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে ২৭ অক্টোবর প্ল্যাটফর্মটি প্রদর্শন করা হয়। এতে বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সম্ভাব্য প্রার্থীবৃন্দ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন এবং উদ্যোগটির প্রশংসা করেন।
এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম উদ্যোগটির পেছনে আছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের শিক্ষার্থী মুয়াম্মার তাজওয়ার আসফি (২০২০-২১ সেশন), আহসানুল হক আবির (২০২১–২২ সেশন), মুহাম্মদ ফাতিন নুর (২০২১-২২ সেশন) এবং ফাতিন শাহরিয়ার সিয়াম (২০২৩-২৪ সেশন)।