জেনে নিন বিশ্বের সেরা ১০ স্কলারশিপ সম্পর্কে

বিদেশে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন অনেক শিক্ষার্থীরই থাকে, কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিদেশে পড়াশোনার খরচ সব সময় ব্যয়বহুল। এই খরচ অনেক সময় শিক্ষার্থীর মেধা ও সম্ভাবনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার মান, স্কলারশিপপ্রাপ্তি, বাৎসরিক টিউশন ফি, আবাসন সুবিধা, শিক্ষার্থীদের আয়ের পথ ও শিক্ষাজীবন শেষে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ ইত্যাদি বিবেচনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংস্থা মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নানা ধরনের স্কলারশিপ বা বৃত্তি প্রদান করে থাকে।
এই বৃত্তিগুলো শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, বরং ভবিষ্যতের বৈশ্বিক নেতাদের গড়ে তোলার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবেও কাজ করে। চলুন জানা যাক, বিশ্বের সেরা ১০টি স্কলারশিপ সম্পর্কে, যেগুলোতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারেন।
বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ স্কলারশিপগুলোর একটি ‘ফুলব্রাইট স্কলারশিপ’। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই বৃত্তি মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর টিউশন ফি, আবাসন, জীবনযাত্রার খরচ ও ভ্রমণ ব্যয় এই স্কলারশিপের আওতাধীন।
আবেদনের পদ্ধতিসহ ফুলব্রাইট স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে ।
ব্রিটিশ সরকারের এই বৃত্তি মূলত ভবিষ্যতের নেতৃত্বগুণসম্পন্ন তরুণদের জন্য। এক বছরের মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য এটি ‘ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ’। বিশ্বের ১৬০টির বেশি দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ পান।
আবেদনের পদ্ধতিসহ চিভনিং স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে ।
কমনওয়েলথ দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের জন্য যুক্তরাজ্য সরকার প্রদত্ত এই বৃত্তি স্নাতকোত্তর ও গবেষণার জন্য অন্যতম জনপ্রিয়। এতে টিউশন ফি, ভাতা ও ভ্রমণ খরচের সম্পূর্ণ সহায়তা থাকে।
কমনওয়েলথ স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে এবং বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এই লিংকে ।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই স্কলারশিপপ্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী ইউরোপের একাধিক দেশে পড়ার সুযোগ পান। এটি ‘ফুল ফান্ডেড’ এবং প্রতিবছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে হাজারো শিক্ষার্থী এই স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেন।
ইরাসমাস মুন্ডুস স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে ও বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এই লিংকে ।
জার্মানিতে ইংরেজি ভাষার প্রোগ্রামে ৪০০ থেকে ৭০০ ইউরোতে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এখানকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা টিউশন ফিতেও পড়া যায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার কিছু অংশ এবং পূর্ব ইউরোপের তরুণ ও পেশাদার শিক্ষার্থীদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রতিবছর স্কলারশিপ দিয়ে থাকে জার্মানি সরকারের অনুমোদনে দেশের সবচেয়ে বড় সংস্থা ডাড।
আবেদনের পদ্ধতিসহ ডাড স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে ।
অস্ট্রেলিয়া সরকারের এই বৃত্তি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয়। এটি ‘ফুল ফান্ডেড’ ও মাস্টার্স বা গবেষণাভিত্তিক পড়াশোনার জন্য উপযুক্ত।
আবেদনের পদ্ধতিসহ অস্ট্রেলিয়ান অ্যাওয়ার্ডস স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে ।
১৯০২ সালে সেসিল রোডস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘রোডস’ হলো বিশ্বের প্রাচীনতম ও অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রোগ্রাম। এটির মাধ্যমে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর করার সুযোগ পান। রোডস স্কলারশিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ, ব্যক্তিগত উপবৃত্তি, স্বাস্থ্য বিমা এবং বিমান ভাড়া বহন করে।
আবেদনের পদ্ধতিসহ রোডস স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে
যুক্তরাজ্যের বাইরের দেশের সেরা শিক্ষার্থীরা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণকালীন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের জন্য এই স্কলারশিপ পান। গেটস কেমব্রিজ স্কলারশিপ শিক্ষার্থীর টিউশন ফি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পোজিশন ফি, বিমান ভাড়া এবং ভিসা খরচ ইত্যাদি বহন করে। নন-ইউরোপিয়ান নাগরিকদের জন্য এই স্কলারশিপে মোট ৯০টি আসন রাখা হয়।
আবেদনের পদ্ধতিসহ গেট কেমব্রিজ স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে ।
জাপান সরকারের এই স্কলারশিপ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যতম সেরা সুযোগ। এটি টিউশন ফি, ভ্রমণ, মাসিক ভাতা ও আবাসনের ব্যয় সম্পূর্ণভাবে বহন করে।
আবেদনের পদ্ধতিসহ মেক্সট স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে এই লিংকে
কানাডা সরকারের দেওয়া এই স্কলারশিপ মূলত পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য। এটি তিন বছর পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি গবেষণায় উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে।
ভেনিয়ার কানাডা গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে এবং বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন এই লিংকে ।
মনে রাখা দরকার, স্কলারশিপ শুধু অর্থের সহায়তা নয় বরং আপনার মেধা, পরিশ্রম ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সম্ভাবনার প্রতি এটি একটি স্বীকৃতি। সময়মতো প্রস্তুতি, সঠিক তথ্য ও নিখুঁত আবেদনপ্রক্রিয়াই পারে এই সুযোগগুলো হাতের মুঠোয় আনতে। কারণ, বিশ্বের সেরা স্কলারশিপগুলো অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্য, যাঁরা স্বপ্ন দেখার সাহস রাখে।