সিডনিতে বিশ্বসেরা গবেষকদের তালিকায় বাংলাদেশি অধ্যাপক আক্তারুজ্জামান

সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির (এসিইউ) সহযোগী অধ্যাপক মো. আক্তারুজ্জামান ফিন্যান্স গবেষণায় দুটি সম্মানজনক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তিনি স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও এলসেভিয়ার কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বের শীর্ষ ২ শতাংশ গবেষকের তালিকায় স্থান পেয়েছেন এবং ‘দ্য অস্ট্রেলিয়ান’ পত্রিকার বিচারে অস্ট্রেলিয়ার সেরা ফিন্যান্স গবেষকদের একজন হিসেবেও স্বীকৃতি লাভ করেছেন।
সহযোগী অধ্যাপক আক্তারুজ্জামানের গবেষণার প্রধান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে টেকসই ও সবুজ অর্থায়ন, ইএসজি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা। তাঁর গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য সরকারি নীতি নির্ধারণ ও আর্থিক খাতের অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার এই দ্বৈত স্বীকৃতি বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশি শিক্ষাবিদদের অসামান্য দক্ষতারই প্রতিফলন বলে বিশেষজ্ঞরা জানান। বর্তমানে তিনি সিডনির অস্ট্রেলিয়ান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির (এসিইউ) পিটার ফেবার বিজনেস স্কুলে কর্মরত ।