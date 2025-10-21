উচ্চশিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকা প্রকাশ, চূড়ান্ত ভর্তির তারিখ

পড়াশোনা ডেস্ক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি কার্যক্রমে দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকা আজ মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বিকেলে প্রকাশ করা হয়েছে। মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়নের তারিখ ২২ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ঘোষণা করেছে।

দরকারি তথ্য -

১. দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে কোনো শিক্ষা কার্যক্রমে ভর্তি হয়ে থাকলে তাঁকে অবশ্যই ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে আগের শিক্ষাবর্ষের ভর্তি বাতিল করে অনলাইনে চূড়ান্ত ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে।

২. না হলে দ্বৈত ভর্তির কারণে শিক্ষার্থীর ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি ও রেজিস্ট্রেশন বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের বিষয় পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ থাকবে না।

দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপে মেধাতালিকার ভর্তির সময় জেনে নিন—

১.

দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ভর্তি ফরম পূরণ ও এর প্রিন্ট/পিডিএফ কপি সংগ্রহের তারিখ: ২১ থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২৫।

#শিক্ষার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটের (www.nu.ac.bd/admissions) Applicant Login অপশনে Honours Login লিংকে গিয়ে সঠিক Application ID ও পিন এন্ট্রি দিয়ে চূড়ান্ত ভর্তি ফরম পূরণ করে এর প্রিন্ট কপি নিতে হবে।

২.

দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত ভর্তি ফরমের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ ৫৬৫ টাকা সংশ্লিষ্ট কলেজে (কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অথবা সরাসরি) জমা দেওয়ার তারিখ: ২২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

৩.

কলেজ কর্তৃক দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়নের তারিখ: ২২ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

# কলেজ কর্তৃপক্ষকে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) ভর্তি কার্যক্রমে দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকায় স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফরমে প্রদর্শিত সব তথ্য ও ছবি (শিক্ষার্থীদের সনদপত্র ও নম্বরপত্র অনুযায়ী) যাচাই করে চূড়ান্ত ভর্তি নিশ্চয়ন করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থীর ভর্তি ফরমে প্রদর্শিত তথ্য ও ছবিতে অসংগতি অথবা গরমিল পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে শিক্ষার্থীর ভর্তি নিশ্চয়ন না করে বিষয়টি লিখিতভাবে ডিন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষাবিষয়ক স্কুল বরাবর জানাতে হবে।

৪.

সংশ্লিষ্ট কলেজকে দ্বিতীয় রিলিজ স্লিপের মেধাতালিকায় ভর্তি করা শিক্ষার্থীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত রেজিস্ট্রেশন ফি (জনপ্রতি ৫৬৫ টাকা হারে) যেকোনো সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দেওয়ার তারিখ: ৪ থেকে ১০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

# কলেজকে Login-এর মাধ্যমে Admission Payment Info (Honours) অপশনে ক্লিক করে Pay Slip ডাউনলোড করতে হবে। Pay Slip-এ ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ‘রেজিস্ট্রেশন ফি’ খাতের সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ০২১৮১০০০০০১৩৪ উল্লেখপূর্বক মোট টাকার অঙ্ক লেখা থাকবে এবং এর প্রিন্ট কপি নিয়ে নিকটস্থ সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করতে হবে।

# বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.nu.ac.bd/admissions

