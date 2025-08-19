মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ডিজিটাল স্কিলস ফর স্টুডেন্টস’ প্রশিক্ষণ শুরু

দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ডিজিটাল স্কিলস ফর স্টুডেন্টস’ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে আইসিটি বিভাগের ইডিজিই প্রকল্পের আওতায়। প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা মাইক্রোসফট অফিস, মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপ্লিকেশনস, জিইএস গ্রাফিক ডিজাইন বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করবে।
প্রধান উপদেষ্টার টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রোডাকটিভিটি টুলস ব্যবহারে সক্ষম করে তোলা এবং ভবিষ্যতের কর্মবাজারে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা।
প্রাথমিকভাবে ১৬ আগস্ট থেকে টাঙ্গাইলের কবরস্থান জামিয়া ইসলামিয়া দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার ১৬০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইলের মোট ৭৪০ জন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় আসবে।
বাস্তবায়নে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)। ইডিজিই প্রকল্পের প্রত্যাশা, এই উদ্যোগ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী করবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরিতে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে দেশের দক্ষ, স্মার্ট ও প্রযুক্তিসমৃদ্ধ তরুণ প্রজন্ম গড়ে উঠবে।