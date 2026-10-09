সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে দেশের বাজারে সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার, পড়বেন কোথায়

পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে গ্রাহকের হাতে তা পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটিকে সচল ও গতিশীল রাখার কাজটি আজ আধুনিক ব্যবসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি। আর এই পুরো কাজের নেপথ্যে যিনি বা যাঁরা থাকেন, তাঁরা হলেন সাপ্লাই চেইন প্রফেশনাল। একসময় ব্যবসা মানেই ছিল শুধু উৎপাদন আর বিক্রি। কিন্তু বিশ্বায়নের এই যুগে ব্যবসার পরিসর অনেক বড় হয়েছে। ফলে পাল্টে গেছে সাপ্লাই চেইনের সংজ্ঞা ও এর গুরুত্ব। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কেবল একটি করপোরেট বিভাগ নয়, এটি দেশের অর্থনীতি ও চাকরির বাজারের অন্যতম লাভজনক ও চাহিদাপূর্ণ একটি খাত।
দেশের অর্থনীতিতে সাপ্লাই চেইনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব
বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তৈরি পোশাক খাত থেকে শুরু করে ওষুধশিল্প, এফএমসিজি, ই-কমার্স, কৃষি-ব্যবসা এবং লজিস্টিকস, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সাপ্লাই চেইন এখন মেরুদণ্ডস্বরূপ। করোনা মহামারির পর বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে যে ধাক্কা লেগেছিল, তা থেকে শিক্ষা নিয়ে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এখন সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সঠিক সময়ে কাঁচামাল সংগ্রহ, উৎপাদন খরচ কমানো, গুদামজাতকরণ এবং সময়মতো পণ্য ভোক্তার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য দক্ষ প্রফেশনালের চাহিদা এখন তুঙ্গে। বহুজাতিক কোম্পানি থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাপ্লাই চেইন বিশেষজ্ঞদের জন্য উচ্চ বেতনের পদ তৈরি হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিকে থাকতে গেলে সাপ্লাই চেইনে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই।
সাপ্লাই চেইনে ক্যারিয়ারের সুযোগ
একজন তরুণ বা অভিজ্ঞ পেশাজীবীর জন্য সাপ্লাই চেইন সেক্টরে কাজের সুযোগের অভাব নেই। প্রকিউরমেন্ট বা ক্রয় বিভাগ থেকে শুরু করে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, ওয়্যারহাউস ম্যানেজমেন্ট, লজিস্টিকস এবং ডিস্ট্রিবিউশন প্রতিটি ধাপে রয়েছে ক্যারিয়ার গড়ার বিশাল সুযোগ।
প্রকিউরমেন্ট ও সোর্সিং: বিশ্বজুড়ে সঠিক মূল্যে এবং সেরা মানের কাঁচামাল সংগ্রহ করা এই খাতের একটি বড় অংশ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের নানা মারপ্যাঁচ বুঝতে পারলে এই সেক্টরে দ্রুত পদোন্নতি পাওয়া সম্ভব।
লজিস্টিকস ও ডিস্ট্রিবিউশন: পণ্য পরিবহনের খরচ কমানো এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা গন্তব্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করার কাজটি বেশ রোমাঞ্চকর। ই-কমার্সের প্রসারের কারণে এই খাতে চাকরির বাজার এখন সবচেয়ে বেশি গতিশীল।
ইনভেন্টরি ও ওয়্যারহাউস ম্যানেজমেন্ট: গুদামে পণ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং অপচয় রোধ করার জন্য দক্ষ ম্যানেজারের চাহিদা করপোরেট বিশ্বে আকাশচুম্বী।
বহুজাতিক কোম্পানি থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাপ্লাই চেইন বিশেষজ্ঞদের জন্য উচ্চ বেতনের পদ তৈরি হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে টিকে থাকতে গেলে সাপ্লাই চেইনে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই।
উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও অ্যাকাডেমিক প্রস্তুতি
সাপ্লাই চেইনের জটিল ও পরিবর্তনশীল বিশ্বে নিজেদের দক্ষ করে তুলতে তরুণ ও পেশাজীবীরা এখন ঝুঁকছেন উচ্চশিক্ষার দিকে। সাধারণ বিবিএ বা এমবিএ ডিগ্রির পাশাপাশি বিশেষায়িত শিক্ষার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট এখন এই বিষয়ে বিশেষ কোর্স ও ডিগ্রি অফার করছে। কর্মজীবী পেশাজীবীদের কথা মাথায় রেখে বিশেষ প্রোগ্রামও চালু হয়েছে। নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ এমবিএ ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামটি ব্যস্ত পেশাজীবীদের জন্য দারুণ এক সুযোগ। এ ছাড়া অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ডিগ্রি চালু আছে। এই ধরনের প্রোগ্রামগুলোতে আন্তর্জাতিক মানের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়, যা আধুনিক ব্যবসার জটিল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে। অভিজ্ঞ শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং খ্যাতনামা শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে সরাসরি বাস্তবসম্মত জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা পেশাগত জীবনে দ্রুত সফল হতে পারেন।
সফল ক্যারিয়ারের চাবিকাঠি
সাপ্লাই চেইনে শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলেই চলে না, এর জন্য প্রয়োজন কিছু বাস্তবসম্মত দক্ষতা। সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, নেগোসিয়েশন বা দর–কষাকষির দক্ষতা, তথ্য বিশ্লেষণ করার মানসিকতা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার জানার আগ্রহ এই খাতে সফল হওয়ার মূল শর্ত। বর্তমান যুগে সাপ্লাই চেইনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উন্নত সফটওয়্যারের ব্যবহার বাড়ছে। তাই নিজেকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করা জরুরি। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এই পেশায় নেটওয়ার্কিং বা পেশাগত যোগাযোগ খুব বড় একটি ভূমিকা পালন করে। ভালো মানের কোনো এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রাম বা ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে সহকর্মী ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগের নেটওয়ার্ক বিস্তার করা যায়, যা ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার অগ্রগতিকে সহজতর করে তোলে। আপনি যদি চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন, জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারেন এবং নিজেকে একটি গতিশীল পেশায় দেখতে চান, তবে এই খাতটি আপনার জন্যই। সঠিক পরিকল্পনা, মানসম্মত উচ্চশিক্ষা এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠা আপনাকে নিয়ে যেতে পারে সাফল্যের শিখরে।
*লেখক: সুন্টু কুমার ঘোষ, বিভাগীয় প্রধান, বিজনেজ অ্যাডমিনেস্ট্রেশন বিভাগ, নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ