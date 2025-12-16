ব্যবসায় শিক্ষায় পড়াশোনার বিশ্বের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠান কোনোগুলো

ব্যবসা শিক্ষায় উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকাশিত হলো কিউএস গ্লোবাল এমবিএ র্যাঙ্কিং ২০২৬। এই র্যাঙ্কিং বিশ্বের সেরা ব্যবসায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মান, সুযোগ ও পড়াশোনা শেষে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ধারণা দেয়।
এই র্যাঙ্কিং মূল্যায়ন করা হয়েছে মূলত পাঁচটি সূচকে। এগুলো হলো থট লিডারশিপ, রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট, এমপ্লয়েবিলিটি, উদ্যোক্তাসুবিধা ও অ্যালামনাই আউটকাম এবং ডাইভারসিটি। এসব সূচকের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে ২০২৬ সালের সর্বশেষ বৈশ্বিক তালিকা।
শীর্ষে দ্য ওয়ার্টন স্কুল
এই বছরের তালিকায় শীর্ষ স্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ওয়ার্টন স্কুল, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া। প্রতিষ্ঠানটি ১০০ স্কোর পেয়ে হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ডকে পেছনে ফেলেছে।
ওয়ার্টনের সূচকভিত্তিক স্কোর—চিন্তার নেতৃত্ব: ৯৬.৮, বিনিয়োগের রিটার্ন: ৯৬.১, উদ্যোক্তা ক্ষমতা ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীর ফলাফল: ৮৫.৩, চাকরিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা: ৯৮.৮ এবং বৈচিত্র্য: ৭৭.৩।
দ্বিতীয় স্থানে হার্ভার্ড, তৃতীয় এমআইটি
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল, যার সামগ্রিক স্কোর ৯৯.৬।
৯৯.৪ স্কোর নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে এমআইটি স্লোয়ান স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট।
কিউএস গ্লোবাল এমবিএ র্যাঙ্কিংস ২০২৬
১. দ্য ওয়ার্টন স্কুল, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া (যুক্তরাষ্ট্র): ১০০
২. হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল (যুক্তরাষ্ট্র): ৯৯.৬
৩. এমআইটি স্লোয়ান স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট (যুক্তরাষ্ট্র): ৯৯.৪
৪. স্ট্যানফোর্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস (যুক্তরাষ্ট্র): ৯৯
৫. এইচইসি প্যারিস (ফ্রান্স): ৯৮.৪
৬. লন্ডন বিজনেস স্কুল (যুক্তরাজ্য): ৯৭.৬
৭. কেমব্রিজ জাজ বিজনেস স্কুল (যুক্তরাজ্য): ৯৭
৮. ইনসিয়াড (ফ্রান্স/সিঙ্গাপুর): ৯৬.৯
৯. নর্থওয়েস্টার্ন কেলগ স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট (যুক্তরাষ্ট্র): ৯৬.৭
১০. কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুল (যুক্তরাষ্ট্র): ৯৬.১
কিউএস বলছে, এই র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সহজেই বুঝতে পারবেন, কোন প্রতিষ্ঠান তাঁদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, চাকরি পাওয়া এবং বিনিয়োগের রিটার্নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এনে দিতে পারে।