জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হত্যা: শোক ঘোষণা, পরীক্ষা স্থগিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ও ছাত্রদল নেতা জোবায়েদ হোসেন হত্যায় ঘটনায় এক দিনের শোক ঘোষণা ও ২০তম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২১ ও ২২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। আজ সোমবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরুরি সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম বলেন, আজকে জরুরি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামীকাল মঙ্গলবার শোকদিবস ঘোষণা করা হয়েছে। এ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে এবং আমরা কালো ব্যাজ ধারণ করব। আর ২২ তারিখ যে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের অনুষ্ঠান ঘোষণা করা ছিল, সেটা স্থগিত করা হয়েছে। ওই দিন শোকর্যালির আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আয়োজনের বিষয়ে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানাব। তিনি আরও বলেন, ২১ ও ২২ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের ক্লাস চললেও পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।
প্রতিবছর ২০ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত হলেও এবার কালীপূজা বা শ্যামাপূজার ছুটি উপলক্ষে তা দুই দিন পিছিয়ে ২২ অক্টোবরে উদ্যাপন করার জন্য নির্ধারিত হয়। ২০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর প্রতিপাদ্য হলো—‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান, স্বপ্নে জয়ে অটল প্রাণ’। দিনটিকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এবারও ক্যাম্পাসকে বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছিল।
গতকাল রোববার রাতে পুরান ঢাকার আরমানিটোলার একটি ভবনের সিঁড়ি থেকে জোবায়েদের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁর গলায় ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল। জোবায়েদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন। তিনি ছাত্রদলের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ছিলেন।
সহপাঠী ও পুলিশের তথ্যমতে, ভবনটির একটি বাসায় উচ্চমাধ্যমিকের এক ছাত্রীকে পড়াতেন জোবায়েদ। তাঁর লাশ উদ্ধারের পর ওই ছাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বংশাল থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।