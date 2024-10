মাইক্রোআরএনএ ক্যানসার-ডায়াবেটিসের কারণ জানতে সাহায্য করবে

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন

1. Ambros, V. (2004). The functions of animal microRNAs. Nature, 431(7006), 350-355.

3. Lee, R. C., Feinbaum, R. L., & Ambros, V. (1993). The C. elegans heterochronic gene lin-4 encodes small RNAs with antisense complementarity to lin-14. Cell, 75(5), 843-854.

এই প্রবন্ধ লিন-৪ জিনের মাইক্রোআরএনএর প্রথম আবিষ্কার নিয়ে এবং এর সঙ্গে জিন নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক নিয়ে আলোচিত।

4. He, L., & Hannon, G.J. (2004). MicroRNAs: Small RNAs with a big role in gene regulation. Nature Reviews Genetics, 5(7), 522-531.

এই রিভিউ প্রবন্ধ মাইক্রোআরএনএর মূল ভূমিকা এবং এটি কীভাবে রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হতে পারে, সেই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

5. Reinhart, B., Slack, F., Basson, M. et al. The 21-nucleotide let-7 RNA regulates developmental timing in Caenorhabditis elegans. Nature 403, 901–906 (2000). C. elegans-এর হেটেরোক্রনিক জিন পথের অংশ হিসেবে let-7 জিনটি সময়মতো নিয়ন্ত্রিত হয়ে বিকাশের ধাপগুলোর সঠিক সমন্বয় করে, যার ঘাটতি বা আধিক্য কোষের গন্তব্যের সময় পরিবর্তন ঘটায়।

*লেখক: মো. তৌহিদুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক, অনকোলজি বিভাগ, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়